Jakob Maziarz: Spór o KRS - geneza

Wśród sędziów Polsku Ludowej byli i tacy, którzy przyszli prosto z Urzędu Bezpieczeństwa, albo tacy, których z powodu braku przymiotów wydalono z MO i skierowano na odcinek walki klasowej w sądownictwie. W Polsce Ludowej wystarczyło jedno (!), ale politycznie niesłuszne, orzeczenie wydane w błahej sprawie wykroczeniowej na głębokiej prowincji, aby znieść trzech sędziów z urzędu (co często – na tej prowincji – równało się obsadzie całego sądu). Aby zostać odwołanym przez Radę Państwa wystarczyło także niewłaściwe pochodzenie – na przykład ojciec będący sanacyjnym urzędnikiem. Można było za to sądzić w stanie głębokiego upojenia alkoholowego albo w takim też stanie wejść do cudzego mieszkania, rozebrać się i położyć do – równie cudzego – łóżka, strzelać z broni myśliwskiej w pociągu, którym podróżowało się do pracy, podpijać wódkę z magazynu dowodów rzeczowych, brać łapówki, »zatrudniać« strony postępowania do prac domowych, sypiać z żonami oskarżonych albo sprowadzać przygodnie poznane »znajome« i spać z nimi w sądzie, okrywając się jedynie togą albo znęcać się nad rodziną. Nic nie stało na przeszkodzie, aby sprzedawać i kupować mecze, jak prezes sądu z Wielkopolski, mieć status stałego bywalca izby wytrzeźwień lub „melin pijacko-prostytuckich” albo zasnąć prowadząc rozprawę. Można było, tak jak pewien sędzia sądu rejonowego w okolicach Tarnowa, popełniać dziesiątki deliktów dyscyplinarnych i liczyć na zupełną bezkarność (choć tutaj zapewne nie bez znaczenia było stanowisko sekretarza podstawowej organizacji partyjnej). Można było także, jak sędzia ze Śląska umawiać się z szesnastoletnią stroną, oświadczając jej, że »od jej zachowania dużo zależy, na czyją korzyść będą w tej sprawie orzeczenia«. W PRL można było, jak pewien późniejszy prezes Sądu Najwyższego, sądzić innych sędziów, bez uchylania im immunitetu albo – jak pewien sędzia sądu wojewódzkiego we Wrocławiu – nie pisać uzasadnień i angażować do tego nowozatrudnionych asesorów. Przetrzymanie kogoś w więzieniu rok lub dłużej bez podstawy prawnej było co prawda w złym tonie, ale nikomu z tego powodu włos raczej z głowy nie spadł. Wszystko to można było robić albo zupełnie bezkarnie albo ze świadomością grożącego upomnienia, czasem być może nagany. Ta ostatnia kara była możliwa zwłaszcza wtedy, gdy brak było okoliczności łagodzących: obwiniony nie był członkiem PZPR, miał niewłaściwe pochodzenie społeczne albo ukończone studia prawnicze – wtedy musiał liczyć się z surowszą represją.

Uczciwość wymaga, aby nie pomijać, że także i w sądownictwie Polski Ludowej znaleźli się ludzie mądrzy i szlachetni. Państwo ludowe znosiło to z trudem, dlatego sporej części z nich się pozbyto; część przetrwała tolerując istniejący stan rzeczy. Polska Ludowa nie mogła wybaczyć sędziom tylko jednego – zamachu na socjalizm. Obojętnie czy przybierał on formę posiadania zakazanej literatury (tu wystarczył zbiór esejów Miłosza), napisania do „Trybuny Ludu” krytycznego listu czy – to już w latach stanu wojennego – posiadania przy sobie »bibuły«. Nie były to jednak popularne delikty. Na ponad tysiąc przebadanych spraw dyscyplinarnych, takich z tłem politycznym odnalazłem tylko sześć. Każdy z obwinionych został wydalony ze służby sędziowskiej bądź to w drodze dyscyplinarnej, bądź na mocy uchwały Rady Państwa.

Ci właśnie ludzie wybrali w 1989 r. i wybierali także i później, dopóki nie przeszli w stan spoczynku, sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa. Było to oczywiście pokłosie obietnicy złożonej przy „Okrągłym Stole” przez prof. Strzembosza stronie rządowej, że weryfikacji sędziów nie będzie („Oczywiście my nie wypowiadamy się co do jakiejkolwiek weryfikacji sędziów. O nie. Nic takiego z naszej strony nie pada” mówił prof. Strzembosz). Niewiele osób zdaje sobie dzisiaj sprawę, jak głęboko patologicznym system było sądownictwo Polski Ludowej. Wielu wydaje się, że to był całkiem normalny system, trochę być może różniący się od tego dzisiejszego, ale taki, w którym – po 1956 r. i – być może – poza okresem stanu wojennego – nie działo się nic strasznego. Często wierzą w to także i ci, którzy lata 70. i 80. w sądownictwie przeżyli. Pewien wiekowy sędzia przekonywał mnie kiedyś, że w PRL poziom etyczny sędziów był tak wysoki, że postępowanie dyscyplinarne groziło już nawet za rozwód. Niestety – wśród tych wszystkich spraw dyscyplinarnych tego okresu, które przebadałem – nie znalazłem ani jednej »rozwodowej«. Znalazłem za to jedną dotyczącą sędziego, który lubił sądzić w stanie upojenia alkoholowego. Okazało się, że jednym ze świadków w tym procesie był mój rozmówca – wówczas jeszcze aplikant sądowy. O tym jednak po ponad 40 latach już nie wspominał. W psychologii podobno nazywa się to wyparciem wtórnym.

W ciągu minionych 34 lat nastąpiła oczywiście, prawie całkowita wymiana kadr w sądownictwie. Problem polega jednak na tym, że nie bardzo jestem w stanie dostrzec powód, dla którego prawo wyboru nowych »kadrowych« powierzono PRL-owskim sędziom, którzy jako grupa nie byli wcale lepsi od swoich kolegów z resortu bezpieczeństwa publicznego, czy później – spraw wewnętrznych.