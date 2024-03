Być może polski rząd nie wprowadzi przepisów, które wymuszałyby etaty dla wszystkich i całkowicie wyeliminowałyby zlecenia i samozatrudnienie z polskiego rynku. Ale jest to na pewno okazja do zaostrzenia zasad i wymuszenia – w szerszym niż obecnie zakresie – umów o pracę. Tym bardziej że wspomnianą dyrektywę w Polsce będzie wdrażać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli Lewica. Kto wie, czy nie czeka nas znów debata nad tzw. testem dla przedsiębiorcy lub nadaniem nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (aby inspektor pracy mógł przekształcać umowy B2B w etaty).

Co w zasadzie znajdzie się w unijnej dyrektywie

Najgorsze jest jednak to, że nie wiemy, co dokładnie zdecydowano w Brukseli. Przez dwa lata prac nad dyrektywą jej treść zmieniała się diametralnie. Pozostaje wierzyć, że ostatecznie przyjęto przepisy dostosowane do rynków pracy poszczególnych państw UE, nieskażone „nadmiernym” lobbingiem (w tym przypadku potężnych platform internetowych), które da się przełożyć na polskie prawo pracy. I czekać, aż ministra rodziny szerzej wytłumaczy, co dokładnie „mamy”.