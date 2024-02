Marek Isański: Nie wolno zamykać sprawy Tomasza Komendy

Przypomnijmy to po raz kolejny, że nie było żadnych dowodów na Jego winę. Jednak rządzący i niestety media również za wszelką cenę parły do odwetu za straszliwą zbrodnie jaką był gwałt i morderstwo 15 letniej dziewczyny. Koniecznie chciały mieć winnego i go skazać.

Czas mijał, a sprawcy nie znaleziono, więc organy ścigania sprawcę wymyśliły a sądy w 3 (!) instancjach w wieloosobowych składach - Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy - bez żadnych dowodów (!) skazały Tomasza Komendę. Warto, aby opinia publiczna znała nazwiska tych sędziów, bo to oni w imieniu RP, a nie RP, wydali wyrok. Warto też przypomnieć nazwisko ówczesnego Prokuratora Generalnego i jego rolę, choć on też już nie żyje.

Wszyscy policjanci, prokuratorzy i sędziowie doskonale wiedzieli co w zakładzie karnym czeka skazanego za gwałt. Gwałciciele nie są traktowani jak ludzie przez współwięźniów. Wiedzieli, że będzie torturowany za cichym przyzwoleniem służby więziennej, bo taka jest odwieczna więzienna zasada : co byś zrobił, jakby ktoś zgwałcił twoją siostrę? Odpowiedź jest prosta - skrzywdziłbym go jeszcze bardziej. Jeszcze gorzej traktowani są gwałciciele dzieci, a tu ofiarą było 15-letnie dziecko.

Organy państwa nie stanęły też na wysokości zadania po wyroku uniewinniającym.

Władza wykonawcza nie odważyła się szybko i po cichu zaraz po uniewinnieniu wypłacić Mu odszkodowania zapewniającego spokojne i dostatnie życie, jako oczywistą rekompensatę za wyrządzoną krzywdę. Zmusiła Go do niepotrzebnego, a koszmarnego dla Niego, procesu sądowego, gdzie wszystkie przeżyte okropności były po raz kolejny miesiącami rozdrapywane.