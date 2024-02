Marek Isański: Kiedy organ podatkowy ma działać „na wniosek” a kiedy „z urzędu”?

Dlatego uprawnienie obywatela do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w danej sprawie jest jedynie bezpiecznikiem. Ma być jedynie mechanizmem wymuszającym zgodne z prawem działanie administracji z urzędu. Dopiero gdy organ nie podejmie działań to obywatelowi przysługuje prawo do zmuszenia organu do zrobienia tego co powinien poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. Jeśli organ miał działać z urzędu, a tego nie zrobił to świadczy to o co najmniej złej organizacji pracy administracji. I sąd administracyjny – jako kontrolujący działanie administracji – jest zobowiązany do odpowiedniej reakcji.

Nie jest wystarczająca reakcja sądu w postaci uchylenia niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia organu w sprawie zainicjowanej wnioskiem obywatela, gdy organ miał obowiązek działania z urzędu. Wówczas sąd winien zwrócić w odpowiedni sposób na to uwagę, poprzez wydanie postanowienia sygnalizującego wadliwe działanie administracji. A gdy jest podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez urzędników to sąd zobowiązany jest zawiadomić organ ścigania.

Poprzestając w takich sytuacjach na samym uchyleniu zaskarżonego przez obywatela rozstrzygnięcia sąd świadomie przyzwala na świadome łamanie prawa przez urzędników i na zmianę celu i sensu przepisu o działaniu organu „z urzędu”. Bowiem sprowadza ten przepis albo do fikcji prawa albo do tego, że jak organ chce to działa. To niszczenie zasad praworządności.

Gdy wpływa do budżetu za mała kwota – zdaniem organu - tytułem podatku za mało to organ wydaje decyzję i zobowiązuje do zapłaty poprawnej kwoty. Analogicznie powinno/musi być gdy wpłacona kwota jest za wysoka i organ uzyskał o tym wiedzę. Wówczas winien z urzędu jak najszybciej doprowadzić do zwrotu zawyżonej kwoty, bo tylko wtedy działa zgodnie z prawem, co jest jego ustawowym obowiązkiem.

Jednak w rzeczywistości, za akceptacją NSA, doszło do tego, że skoro jest przepis o tym, że obywatel może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, to organ jest zwolniony z obowiązku działania z urzędu, aby zwrócić niesłusznie pobrane kwoty, czyli zwrócić obywatelowi jego majątek.

Akceptacja bezprawia urzędniczego przez NSA polega na tym, że sąd administracyjny nigdy(!) nie wydał w takiej sprawie postanowienia sygnalizacyjnego i nigdy nie zawiadomił organu ścigania o przestępstwie urzędniczym polegającym na świadomym niedopełnianiu obowiązków służbowych (nie dokonaniu zwrotu z urzędu tego co niesłusznie od obywatela organ pobrał).