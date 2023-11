Tomasz Pietryga: KRS czy neoKRS, jak to jest naprawdę?

NeoKRS, czyli co?

We wtorek niemałe zamieszanie wywołały w Sejmie, wybory nowych członków KRS. Do tego gremium zostało wybranych czterech polityków nowej sejmowej większości. W prawicowych mediach szybko sformułowano zarzut niekonsekwencji i hipokryzji polityków opozycji, którzy z jednej strony nie uznają „neoKRS” z drugiej zaś uczestniczą w wyborach do tego organu.

„To nie jest wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało bowiem nie istnieje”- z lubością cytowano wypowiedź posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz z 2022, która została we wtorek wybrana, jako przedstawiciel Sejmu w KRS. Co wywołało zresztą, niemałą dezorientację. Powstało pytanie czy mamy do czynienia z KRS, czy neoKRS, która działa nielegalnie?

To doskonały przykład tego, jak retoryka polityczna i rzeczywistość prawna, mogą się od siebie zasadniczo różnić.

NeoKRS jest nazwą publicystyczną

NeoKRS jest nazwą publicystyczną, ukutą w 2018 roku przez Gazetę Wyborczą, powtarzaną później przez wielu polityków i dziennikarzy, stała się swoistym symbolem niezgody na zmiany PiS w sądownictwie, a także znakiem identyfikującym stosunek do pisowskich reform. W tym rozumieniu neoKRS, podobnie jak neosędziowie uznawana jest za instytucję powołaną ze złamaniem konstytucji, a więc nielegalnie.

Oczywiście obok publicystyki istnieje porządek prawny. W Dzienniku Ustaw, w którym opublikowana jest obowiązująca ustawa o KRS, publicystyczna nazwa „neoKRS” nie istnieje, jest tylko KRS- jako konstytucyjny organ. Dopóki ustawa nie zostanie uchylona, jest to organ legalnie funkcjonujący w polskim porządku prawnym, ze wszystkim tego konsekwencjami.