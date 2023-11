Orzecznictwo (starego) Trybunału

W tak ukształtowanym stanie prawnym wszelkie uchwały Sejmu uchylające wybór sędziego TK, stwierdzające jego nieważność czy w inny sposób go podważające będą pozbawione jakiejkolwiek mocy prawnej. I to nawet nie tyle z powodu naruszenia nimi wielu standardów Konstytucji, ile przede wszystkim ze względu na ich istotę prawną. Będą warte tyle co kartka papieru, na której są wydrukowane. Nie wywołają żadnych skutków prawnych ani faktycznych. Dokładnie jakby Sejm uchwałą unieważnił czyjeś małżeństwo.

Adam Bodnar, działając jako Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim stanowisku w sprawie o sygn. U 8/15 odnośnie do uchwał z 25 listopada 2015 r. o stwierdzeniu braku mocy prawnej uchwał w sprawie wyboru sędziów TK pisał, że „przedstawiają jedynie polityczne stanowisko Sejmu i zawierają niewiążące wezwanie Prezydenta Rzeczypospolitej do określonego zachowania” (stanowisko RPO w sprawie o sygn. U 8/15). Tak samo w uzasadnieniu wyroku TK z 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15 i w postanowienia TK z 7 stycznia 2016 r., sygn. U 8/15 czytamy, że „Należy je [uchwały o stwierdzeniu braku mocy prawnej – MM] traktować jako akty prawne o charakterze wewnętrznym, mające cechy częściowo oświadczenia, częściowo zaś rezolucji. (…) Nie są rozstrzygnięciami o charakterze konkretnym i indywidualnym w ramach tzw. funkcji kreacyjnej Sejmu, polegającej na obsadzaniu bądź zwalnianiu przewidzianych prawem stanowisk i funkcji publicznych. W tym sensie są one kategorialnie różne od uchwał Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału, przez które Sejm realizuje m.in. swoją kompetencję określoną w art. 194 ust. 1 Konstytucji”.

Tu przypomnę, że dotyczyło to dużo mniej skomplikowanej sytuacji prawnej, bo osoby wskazane w tych uchwałach jeszcze nie złożyły ślubowania i nie objęły urzędu. Dziś jesteśmy przysłowiowe siedem mil dalej – wszyscy obecni sędziowie TK orzekają od wielu lat.

Koperta zaadresowana do sędziego Muszyńskiego

Co ciekawe, te niuanse widział poprzedni Prezes Trybunału, Andrzej Rzepliński, który mimo odmiennego stanowiska i oczekiwań co do składu osobowego TK przyjął sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji 2 grudnia 2015 r. Potwierdza to posiadany przeze mnie sędziowski dekret sygnowany jego nazwiskiem. Adresatem jest „Pan Mariusz Muszyński, Sędzia TK”.

Nie przyjął natomiast osób wybranych przez Sejm, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta. Rozumiał różnicę między aktem wyboru a objęciem urzędu przez sędziego. W wyroku TK sygn. K 34/15 czytamy, że „Ślubowanie składane wobec Prezydenta (…) nie stanowi wyłącznie podniosłej uroczystości o charakterze symbolicznym (...). Wydarzenie to pełni dwie istotne funkcje. Po pierwsze, jest publicznym przyrzeczeniem sędziego zachowania się zgodnie z rotą składanego ślubowania. W ten sposób sędzia deklaruje osobistą odpowiedzialność za bezstronne i staranne wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z własnym sumieniem oraz poszanowaniem godności sprawowanego urzędu.