Oczywiście sędziowski etos, apolityczność, przeszła w ostatnich latach spora ewolucję, a granice zostały poluzowane, jednak trudno jest uczciwie postawić biernym sędziom, którzy rzetelnie wykonywali swoją prace, jakiś zarzut z tego tytułu.

Inną sprawą jest to, ilu sędziów w Polsce rzeczywiście kieruje się w swojej pracy etosem, a dla ilu jest to normalna praca zarobkowa, która daje im specjalny status społeczny. Ale to już temat do innych rozważań.

Nie było weryfikacji sędziów po 1989 roku, a będzie po 2023

Faktem jest, że gdyby taka weryfikacja miała miejsce, byłoby to wydarzenie bez precedensu w historii III RP. Sędziowskiej weryfikacji nie udało się przeprowadzić w okresie transformacji w 1989 r. Poza garstką sędziów Sądu Najwyższego suchą nogą, bez pytań o przeszłość przeszło do wolnej Polski tysiące sędziów z legitymacjami PZPR (do partii należało prawie 70 proc. sędziów), ale też kilkuset sędziów orzekających w najczarniejszych miesiącach stanu wojennego, skazując na kary więzienia opozycjonistów, którzy o wolną Polskę walczyli.

Czytaj więcej Opinie Prawne Piotr Mgłosiek: Konkursy sędziowskie do powtórki Konstytucja w żadnym ze swoich przepisów nie różnicuje gwarancji ochrony niezawisłości sędziowskiej w zależności od szczebla sądownictwa.

Tamta weryfikacja nie powiodła się. Teraz wraca w nowej odsłonie i być może będzie to największy proces oczyszczania sądownictwa w wolnej Polsce, tyle że nie z komunistycznej przeszłości, ale za podporządkowanie się decyzjom PiS, które wygrało przecież demokratyczne wybory. Ważne, aby rozliczeniowy zapał nie przypominał czasów jakobińskich. Tym bardziej, że rewolucje czasami lubią pożerać własne dzieci.