Marek Isański: Instytucje publiczne czy(li) bandy oszustów?

Marek Isański: NSA bawi się prawem, gdy nie chce bądź nie umie go zrozumieć W ubiegłym tygodniu NSA wyrokiem II FSK 198/21 oddalił kolejną skargę na decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej nieistniejący podatek, czyli przyzwolił na okradanie obywatela przez państwo. Kolejny raz NSA bawił się słowami z jakich składa się przepis o stwierdzeniu nieważności, zamiast stosować prawo.

W ramach tych bezprawnych działań w 2008r. w sposób wręcz absurdalny opodatkowano akcjonariusza podatkiem od otrzymanych w 2002r. rzekomo odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy za rok 1996., pomimo tego, że nie było na to żadnego dowodu. Decyzja została wydana całkowicie intencjonalnie. Celem fiskusa było uczynienie z akcjonariusza bankruta, bo w 2008r. fiskus zaczynał przegrywać wojnę ze spółka/wiedział, że ją przegra, a nie chciał dopuścić do tego, że okaże się, iż musi ponieść konsekwencje wyrządzonych spółce szkód.

Wskutek podejmowanych aż do 2012 roku bezprawnych działań Sądy patrzyły na spółkę i na akcjonariusza jak na oszustów podatkowych. Min. wypłata pieniędzy ze spółki na konto akcjonariusza w 2002r. wyglądała na klasyczne wyprowadzanie z niej pieniędzy, bo skoro wg fiskusa miała wielkie zaległości podatkowe i nie miała z czego ich uregulować, to nie mogło być podstaw do wypłaty ani dywidend ani odsetek od dywidend. To, że żadne podatki na spółce nie ciążą i że jest wręcz przeciwnie, czyli spółka posiadała przez cały czas wysoką nadpłatę żadnego sądu nie interesowało. Fiskus zwrócił spółce nadpłatę dopiero w 2013r

Sądy administracyjne ostatecznie oddaliły skargę akcjonariusza, w ogóle nie odnosząc się do istoty sprawy i do wielu argumentów, bo zgodnie z wolą fiskusa traktowały go jako oszusta.

Jednak „pomysł” fiskusa z nałożeniem podatku od odsetek - jak każde kłamstwo – nie był doskonały. Bowiem, gdy ta decyzja stała się prawomocna, spółka wykazała ostatecznie, że jej rozliczenia podatkowe były poprawne, czyli, że wszystkie działania fiskusa podejmowane w stosunku do niej były niezgodne z prawem i wyrządziły jej szkodę.

Na tej podstawie spółka wystąpiła do sądu cywilnego z roszczeniem o odszkodowanie za szkody wynikające z bezprawnych działań fiskusa. Jedną ze szkód było to, że wypłaciła akcjonariuszowi odsetki od spóźnionej dywidendy. Ciągle przecież była dłużna akcjonariuszowi dywidendę, ale nie miała środków na jej uregulowanie. Była to szkoda rzeczywista, jednoznacznie potwierdzona decyzją fiskusa, która się uprawomocniła.