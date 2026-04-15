Na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 28-30 kwietnia, posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Wniosek złożyła wspólnie Konfederacja i PiS. Zwykle wnioski opozycji o odwołanie ministrów są rutynowo odrzucane, ale tym razem nie ma takiej pewności. To Hennig-Kloska była twarzą rozłamu w Polsce 2050 i wraz z 14 posłami założyła odrębny klub parlamentarny Centrum. To głosowanie może przesądzić o tym, w jakiej formie rząd koalicyjny przetrwa do wyborów jesienią 2027 r.
Przed wakacjami ma dojść do „małej rekonstrukcji rządu” - informuje RMF FM. Stacja podaje, których ministrów ma objąć. - Nie wiem skąd się wzięła t...
Pod koniec tygodnia ma odbyć się pierwsza polityczna rozmowa premiera Donalda Tuska i minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Kontekst jest poważny. Nie tylko zbliżające się głosowanie o odwołanie Hennig-Kloski, ale też niedawne słowa premiera Donalda Tuska w Tokio i na Radzie Krajowej KO o wyciągnięciu przez koalicjantów lekcji z węgierskich wyborów. O tematy spotkania pytamy oficjalnie Jana Szyszkę, wiceministra funduszy i jednego z najbliższych współpracowników szefowej Polski 2050. – W sprawie minister Hennig-Kloski bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, kogo ona reprezentuje w tym rządzie. Bo jeżeli usłyszymy od premiera Tuska, że ona reprezentuje Koalicję Obywatelską i premiera Tuska, to jest to jakaś jasna sytuacja i wtedy Hennig-Kloska staje się ministrem Koalicji Obywatelskiej – mówi nam Szyszko. Dopytujemy też o słowa premiera Donalda Tuska z Tokio dotyczące wspomnianej wcześniej „węgierskiej lekcji" i tego, że kto jej nie rozumie w koalicji, ten, cytując premiera, ustawia się poza „wielką grą o przyszłość Polski". – Moim zdaniem lekcja z Węgier jest zupełnie inna niż to, o czym mówi premier. Ta lekcja jest taka, że bezideowa jedna lista przegrywa. To się stało na Węgrzech cztery lata temu, a ludzi przekonuje nowe podejście oparte na ich wartościach. To jest moim zdaniem jedyna lekcja z Węgier – mówi Szyszko „Rzeczpospolitej".
W tym tygodniu głośnym echem odbił się kolejny ruch Polski 2050 – czyli złożenie ustawy o podniesieniu drugiego progu podatkowego. To jeden z flagowych postulatów partii przedstawiającej się jako „lobbyści zwykłych ludzi”. To jednocześnie trudny orzech do zgryzienia dla koalicjantów, w tym dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Drugim ważnym obecnie dla Polski 2050 projektem jest regulacja najmu krótkoterminowego. Ustawa jest w Sejmie równolegle do projektu rządowego. Polska 2050 uznaje mieszkalnictwo i osiągnięcia na tym polu (jawność cen itd.) za jeden z obszarów, gdzie pokazuje się jako partia, która dowozi obietnice.
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister klimatu i środowiska wskazuje na to, co może być tematem sejmowej debaty wokół kwietniowego głosowania. – Mamy w ministerstwie przełomowy rok w rozwoju OZE w inwestycjach. Uważam, że system kaucyjny także okaże się realnym sukcesem. Już staje się powszechny, wierzę, że ochroni producentów napojów przed karami, które nad nimi wiszą. Byliśmy w Rumunii i w Niemczech, analizowaliśmy różne modele wdrażania tego rozwiązania. Rumuńscy partnerzy mówili nam wprost, że u nich pierwszy rok także był trudny, mimo że system obsługuje jeden operator. Później jednak sytuacja się ustabilizowała i pod koniec pierwszego roku wszystko działało już bardzo sprawnie, a raport wykazał zasadność ekonomiczną tego rozwiązania. Zresztą sami przyznawali, że początkowy bałagan był tam większy niż u nas. Zakładamy, że lato będzie jeszcze okresem trudnym. To naturalne przy wdrażaniu nowego systemu: dochodzą nowe punkty, nowe przyzwyczajenia konsumentów. Jesteśmy dużym rynkiem i mamy w obiegu dużą liczbę opakowań. Ale ten proces będzie się stopniowo uspokajał – zapewnia w rozmowie z nami.
To nie wszystko. – Pod koniec roku chcemy pokazać solidny raport, również z punktu widzenia uzasadnienia gospodarczego i ekonomicznego dla samorządów. Już dziś wiadomo, że stawka jest bardzo wysoka: producenci napojów muszą w tym roku osiągnąć 77-procentowy poziom zwrotu surowców do recyklingu i każdy z nich będzie musiał się z tego indywidualnie rozliczyć. System kaucyjny daje im realne narzędzie do osiągnięcia tego celu. Bez niego oznaczałoby to dla gospodarki ogromne koszty. W tym roku uruchomimy także pierwszą farmę wiatrową na Bałtyku. Offshore to projekt, za który czuję się szczególnie odpowiedzialna. Byłam jedyną osobą w rządzie, która każdego dnia, o każdej porze, konsekwentnie stała na straży tej idei, przygotowaliśmy ustawę, która pozwoliła skutecznie przygotować kolejne aukcje i realnie ułatwiła realizację inwestycji, które już trwają. W połowie roku oddamy pierwsze wielkoskalowe magazyny energii. Tych sukcesów będzie więcej. Są już konkretne efekty, które w najbliższych miesiącach będzie można po prostu pokazać. Dlatego bardzo cieszę się na tę debatę. Będę w niej mówiła nie tylko o konkretnych osiągnięciach, ale też jasno postawię linię podziału. To będzie wybór między nowoczesnym państwem zakorzenionym w cywilizacji Zachodu a polityką cofania się do epoki kamienia łupanego. Niech każdy pokaże, gdzie jest mentalnie – podsumowuje Hennig-Kloska.
Co z Polską 2050 i jej głosowaniem? – Przez wiele miesięcy, właściwie przez dwa lata, słyszeliśmy pytania o to, czy Polska 2050 rzeczywiście jest częścią tej koalicji, czy może mentalnie pozostaje poza nią, stając się jej wewnętrzną opozycją. Ta debata będzie również testem dla Polski 2050: czy partykularne wojny, także z udziałem byłych działaczy, zostaną postawione ponad państwem i ponad polską racją stanu – mówi nam Hennig-Kloska.
Skąd ta determinacja prezesa PSL w sprawie SAFE? Weto prezydenta Karola Nawrockiego było dla niego dotkliwą porażką, a teraz próbuje przekuć ją w s...
Szybkie spojrzenie na wypowiedzi koalicjantów pokazuje jednak, jak bardzo to głosowanie różni się od poprzednich dotyczących odwołania ministrów. Oficjalnie wszyscy mówią, że będą stać za ministrą klimatu i środowiska murem. –Ja wiem, jak będę głosował. Będę jej bronił jako lojalny członek rządu i koalicji. W Sejmie – wiem o tym – pojawiają się głosy, że może nie dostać wsparcia. To oznacza, że mogą być kłopoty z tym głosowaniem. Jak będzie – tego nie wiem. Ale wiem, że Lewica będzie głosowała za tym, żeby Hennig-Kloska została w rządzie – powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski opublikowanym w środę, 15 kwietnia.
Politycy PSL oficjalnie przyznają, że problem jest, chociaż nie ma oczywiście deklaracji, że klub PSL jako klub będzie głosował przeciw ministrze. – Uważam, że jest ona poważnie zagrożona, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie w roli ministra. Może mieć poparcie Donalda Tuska, ale to, co wyczynia się w obszarze lasów, łowiectwa, nieskuteczności w kwestii obszarów chronionych – to wszystko jest rolą pani Hennig-Kloski. Kropką nad „i” było sterowanie odwołaniem prezesa Banku Ochrony Środowiska – powiedział szczerze w RMF Marek Sawicki z PSL w środę, 15 kwietnia rano. Kwestia BOŚ była dotychczas tajemnicą poliszynela w koalicji.
