Na trzy sfery życia społeczeństwa i funkcjonowania państwa prezydent może i powinien mieć bardzo znaczący wpływ. Są nimi: tworzenie rzeczywistej wspólnoty Polaków ponad podziałami ideowymi i politycznymi, szeroko rozumiane zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz ład konstytucyjny i praworządność. Co mają do zaoferowania w tych kluczowych sprawach główni pretendenci do prezydentury?

Co może prezydent Polski? Tworzyć wspólnotę Polaków ponad podziałami

Prezydent państwa powinien mieć własne przekonania i poglądy polityczne. Zarazem w sytuacji głębokich podziałów występujących w społeczeństwie i polaryzacji politycznej, prowadzącej często do zacietrzewienia i przypisywania przeciwnikom najgorszych intencji, powinien działać na rzecz odbudowy i wzmacniania wspólnoty Polaków ponad podziałami.

Obecnie jest to bardzo trudne zadanie. Podjęcie go nie powinno zmierzać do unieważnienia politycznych sporów, ale do obniżenia ich temperatury i przypominania znaczenia tych czynników, które tworzą wspólnotę narodową, a więc przede wszystkim naszej tożsamości, ukształtowanej na przestrzeni historii. Zarazem prezydent musi okazywać szacunek wszystkim obywatelom – także tym, których poglądów nie podziela – i budować mosty łączące głęboko podzielonych rodaków.

Trzaskowski jako prezydent będzie rzecznikiem liberalno-lewicowej części społeczeństwa i formacji politycznej, z której się wywodzi

Moim zdaniem żaden z trzech głównych pretendentów do prezydentury nie ma predyspozycji do podjęcia misji odbudowywania naszej wspólnoty. Rafał Trzaskowski jest czołową postacią „młodej Platformy”, progresywnej w sferze kulturowej i obyczajowej, znajdującej się w naturalnym konflikcie z rzecznikami tradycyjnych wartości. Nie jest przypadkiem, że Trzaskowski jako prezydent Warszawy zarządził nieobecność symboli religijnych (przede wszystkim krzyży) w urzędach i z upodobaniem w kampanii prezydenckiej powtarza, że ochrona życia ludzkiego od poczęcia to powrót do średniowiecza, pomimo że Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku, gdy nikt nie kwestionował jego prawomocności i autorytetu, jednoznacznie stwierdził, że życie ludzkie pozostaje pod ochroną także w fazie prenatalnej.

Trzaskowski jako prezydent będzie rzecznikiem liberalno-lewicowej części społeczeństwa i formacji politycznej, z której się wywodzi. Wzmocni polityczną polaryzację. Jego wybór postawiłby w bardzo trudnej sytuacji Polskie Stronnictwo Ludowe, jedyne centroprawicowe ugrupowanie obecnej koalicji rządowej. Presja na PSL w kwestiach światopoglądowych i kulturowych wywierana przez Koalicję Obywatelską oraz lewicę się zwiększy i będzie wspierana przez prezydenta.