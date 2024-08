Nie możemy przejść obojętnie również wokół tego, że podmioty uczestniczące w rywalizacji wyborczej o najwyższy urząd w państwie, a więc partie polityczne (zwłaszcza największe z nich), w ostatniej dekadzie zasadniczo zmieniły podejście do instytucji prezydenta. O ile pod koniec ubiegłego wieku i na początku obecnego stulecia prezydentura była traktowana przez partyjnych liderów jako zwieńczenie ich politycznych karier, to obecnie objęcie najwyższego urzędu w państwie nie jest już dla nich wartością autoteliczną. Zdali oni sobie sprawę z tego, że chcąc mieć realną władzę, trzeba kontrolować inne organy państwowe. Dlatego największe partie polityczne od kilku elekcji desygnują do walki o fotel prezydencki kandydatów zastępczych. Nie są to osoby zupełnie nieznane, ale z pewnością trudno je określić mianem liderów środowisk politycznych, które reprezentują. Po co zatem cały ten hałas wokół elekcji prezydenckiej? Czy gracze rezerwowi mogą zmienić obraz gry? W rywalizacji sportowej – owszem – mogą. Na to zresztą najczęściej liczą trenerzy i kibice. Jednak polska polityka rządzi się swoimi prawami, a gracz rezerwowy nie może zapominać, komu zawdzięcza to, że został wpuszczony na polityczne boisko. A zatem on gry nie zmieni, bowiem będzie realizował strategię mentora. I to jest ten dodatkowy smaczek, polegający na samooszukiwaniu. Dzięki niemu wydaje się nam, że rywalizacja wyborcza jest atrakcyjniejsza. To, że są to tylko pozory, nie ma przy tym większego znaczenia. Czy jednak w tej zabawie koniecznie muszą brać udział obywatele?

Oszustwem czwartym, i ostatnim, jest to, że od wyłonionego w ostrej politycznej kampanii przywódcy państwa oczekuje się, że będzie on „prezydentem wszystkich Polaków”, ale przecież to sprzeczność sama w sobie. Jeśli przez kilka miesięcy prowadził brutalną, partyjną i ideologiczną walkę o swój urząd, atakując przeciwników (także reprezentujących jakieś partie i jakieś ideologie), to jak nagle miałby być reprezentantem ogółu, wszystkich obywateli. To oczekiwanie absurdalne logicznie i politycznie – logicznie, bo jeśli starał się o urząd, zajmując konkretne stanowisko aksjologiczne, to dlaczego teraz powinien dbać o zawarcie jakiegoś kompromisu czy konsensusu ideowego, a politycznie, bo jeśli liczy na reelekcję, to musi stać wiernie przy „partii matce”, bowiem inaczej za pięć lat znajdzie sobie ona innego kandydata, który bez trudu pokona takiego stojącego okrakiem na politycznej barykadzie urzędnika.

Czy należy zmienić sposób wyboru prezydenta Polski?

Jakie wnioski wydają się oczywiste w świetle tego, co napisaliśmy? Chyba dla wszystkich jest to już jasne – zmiana sposobu wyboru prezydenta z bezpośredniego na pośredni. Najoczywistszym rozwiązaniem wydawałaby się procedura głosowania w Zgromadzeniu Narodowym (czyli na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu) kwalifikowaną większością głosów (trzech piątych lub dwóch trzecich). Brzmi to bardzo rozsądnie, bo wówczas głową państwa musiałby być ktoś, kogo w obecnej na przykład sytuacji musiałaby poprzeć zarówno koalicja rządowa, jak i PiS. Taki ktoś musiałby prezentować konsensualny sposób prowadzenia polityki, stać ponad podziałami partyjnymi i widzieć niebezpieczeństwa polaryzacji społecznej i politycznej.

I tu pojawia się nasza wątpliwość – nie o to, czy wśród ponad 30 milionów dorosłych Polek i Polaków jest ktoś o takich cechach (bo zakładamy, że jednak jakiś sprawiedliwy by się znalazł), ale o to, czy ugrupowania sejmowe, tak chętnie przecież grające na podziały i na zaostrzenie konfliktów społecznych, chciałyby kogoś takiego wybrać. Wszak taki polityk działałby w interesie państwa i obywateli, ale już niekoniecznie na korzyść liderów partyjnych i ich stronnictw. Mógłby się powtórzyć mechanizm ze Słowacji, w której właśnie z powodu obstrukcji części klasy politycznej było prawie niemożliwe pośrednie wyłonienie głowy państwa i dlatego prawdopodobnie zdecydowano się na zmianę prawa i przejście do formuły elekcji bezpośredniej.

Smutny to wniosek: obecny sposób wyboru głowy państwa jest zły i bazuje na wielopiętrowym oszustwie, ale alternatywa dla niego w postaci wyborów pośrednich wydaje się niemożliwa – zarówno ze względu na ewentualny opór obywateli, którzy widzieliby w tym odebranie im ich praw, jak i z powodu dysfunkcjonalności dużej (całej?) klasy politycznej, która przy okazji wyborów pośrednich mogłaby całkowicie sparaliżować system polityczny. Nie zapowiada się zatem jakakolwiek zmiana w tej materii, bo nikt do tej pory nie wygrał zarówno z wolą demosu, jak i interesami polityków. A już na pewno nie byli to politolodzy.