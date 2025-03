Jędrzej Bielecki: Parasol atomowy Francuzów? Zaraz możemy nie mieć nic lepszego

Inną kwestią jest to, jak Paryż chce definiować swoje „strategiczne interesy”. Do dziś celowo obowiązuje w tej mierze dwuznaczność. Chodzi o to, aby wróg (najpierw Związek Radziecki, a dziś Rosja) nie wiedział, czy dla Paryża utrzymanie suwerennych Niemiec jest na tyle ważne, że zaryzykuje on wojnę jądrową, czy też zrobi to dopiero wtedy, kiedy rosyjskie czołgi przekroczą Ren. To właśnie ta kwestia powinna być nieco wyraźniej sprecyzowana.

Francja ma środki, aby rozbudować swój arsenał jądrowy

Odrębnym problemem jest rozwój francuskich sił atomowych. Do tej pory były one pomyślane jako część szerszego mechanizmu odstraszania NATO. Gdyby teraz miały przejąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, powinny zostać rozbudowane. Macron zwrócił w tym kontekście uwagę na rosyjskie rakiety atomowe średniego zasięgu rozlokowane na Białorusi. Chodzi o to, aby Europa była w stanie odpowiedzieć na ich użycie bronią o podobnym zasięgu, a nie była zmuszona do sięgnięcia po strategiczny arsenał i pójścia w kierunku konfliktu globalnego.

Najważniejsze dla Polski jest jednak pytanie o alternatywę wobec propozycji Macrona. Każdego dnia Trump coraz bardziej nas przekonuje, że może to być dla Polaków jedyne wyjście. Chyba że w końcu i nasz kraj zacznie budować własny arsenał jądrowy.