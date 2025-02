Jędrzej Bielecki: Ukraina musi być ważniejsza od wyborów

Nie chodzi przy tym o to, aby wysyłać polskich żołnierzy na front. Na tym etapie wystarczy ogólna deklaracja otwarcia na ideę Macrona. Tak zrobił choćby Keir Starmer, jednocześnie uzależniając wysłanie do Ukrainy brytyjskich żołnierzy od dołączenia do takiej operacji Amerykanów. W przyszłym tygodniu jedzie on do Białego Domu, aby przekonać Trumpa, że Europa jest gotowa zaangażować się na serio w obronę Ukrainy. Musi mu się to udać teraz, bo za chwilę będzie na to za późno.