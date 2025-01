Marek Budzisz: Potrzebujemy „pokoju Bożego” między PO i PiS, bo ważą się losy Polski

Co powinni dziś zrobić Jarosław Kaczyński i Donald Tusk

W imię przyszłości i przetrwania państwa polskiego muszą oni zakończyć polsko-polską wojnę domową i zmienić swą polityczną strategię. Prezes Kaczyński powinien, moim zdaniem, zrezygnować z marzeń o destrukcji obecnej większości i przedterminowych wyborach parlamentarnych, jeśli popierany przezeń kandydat wygra wybory prezydenckie. Z kolei Donald Tusk winien zejść z drogi, na której się znajduje i która znaczona jest represjami wobec działaczy opozycji, groźbami wobec niewygodnych mediów czy wstrzymywaniem należnej subwencji budżetowej dla największej partii opozycji. Czyli Kaczyński powinien oświadczyć: „damy wam dokończyć kadencję”, a Tusk zrezygnować z „dorzynania watahy”, by zająć się sprawami Polaków.

Inicjatywa jest w tym wypadku po stronie rządzących, którzy muszą wykonać pierwszy krok. Jeśli premier tego nie zrobi, to wojna polsko-polska będzie trwać – opozycja, nie mając wyboru, będzie się bronić, a jeśli wygra wybory prezydenckie, Polska zostanie politycznie sparaliżowana. To, co dziś obserwujemy w przypadku Francji i Niemiec, stanie się udziałem naszej ojczyzny, z tą wszakże różnicą, że nasz potencjał jest znacznie mniejszy.

Wyzwania międzynarodowe wymagają ogłoszenia w Polsce „pokoju Bożego” między PO i PiS

Dlaczego trzeba dziś ogłosić w Polsce polityczny „pokój Boży”? Powód jest zasadniczy. Otóż nowa administracja USA do momentu, kiedy okrzepnie, a zajmie jej to najwyżej trzy miesiące, decydowała będzie o kierunku amerykańskiej „wielkiej strategii”. Nie będzie „porzucenia Europy”, czego obawia się wielu komentatorów, raczej należy spodziewać się zmiany priorytetów, przesunięcia akcentów. Ta „depriorytetyzacja” – jak nowy kształt amerykańskiej polityki nazwali eksperci The Marathon Initiative – oznaczać będzie, że Ameryka większe ciężary w zakresie bezpieczeństwa przełoży na sojuszników. Ale jej docelowy model może przybrać jedną z dwóch formuł.

W pierwszej, którą roboczo możemy określić mianem „izraelskiej”, Waszyngton wybiera sobie kluczowego sojusznika, który odgrywa w danym regionie rolę siły pierwszego reagowania gwarantującej równowagę. Amerykanie utrzymują zdolność do interwencji, ale ograniczoną do sytuacji, kiedy pojawić się może groźny i rosnący w siłę rywal regionalny. W przypadku Europy Środkowej możemy mieć raczej do czynienia z grupą państw odgrywających rolę „Izraela Wschodu”, co wynika z faktu relatywnej słabości naszej części Europy wobec Rosji.