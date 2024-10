Paweł Łepkowski: Debata wiceprezydencka w USA daje nadzieję na powrót dobrych obyczajów politycznych

Tim Walz i J.D. Vance mieli różne stanowiska w sprawie ataku na Kapitol

Poważne różnice między kandydatami na wiceprezydenta ujawniły się dopiero pod koniec debaty i dotyczyły forsowanego przez Donalda Trumpa poglądu, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane przez obóz demokratyczny.

Vance, zapytany czy uważa, że Trump przegrał ostatnie wybory prezydenckie, uniknął pytania i skierował rozmowę na rzekomą cenzurę wprowadzaną do polityki przez Kamalę Harris i jej obóz polityczny.

Przez 90 minut kandydaci na wiceprezydenta nie tylko nie zanudzili słuchaczy sztampowymi deklaracjami, ale odnosiło się wręcz wrażenie, że ta debata mogłaby trwać znacznie dłużej, a niektóre tematy być znacznie bardziej rozwinięte

Gubernator Walz nie wyśmiał tej zmiany tematu, ale grzecznie, choć stanowczo, zwrócił uwagę, że jest to unikanie jasnej odpowiedzi, co senator Vance sądzi o postawie Donalda Trumpa i jak ocenia wydarzenia z 6 stycznia 2020 roku.

„Zaprzeczać temu, co wydarzyło się 6 stycznia, kiedy to po raz pierwszy amerykański prezydent lub ktokolwiek inny próbował unieważnić wybory – to musi się skończyć” – powiedział demokratyczny kandydat na wiceprezydenta. „To rozdziera nasz kraj”. Senator Vance wymownie przemilczał ten komentarz.

Debata wiceprezydentów: styl mało elegancki, ale zrozumiały dla wyborców

James David Vance i Tim Walz przystąpili do tej debaty z różnym doświadczeniem politycznym i odmiennymi zestawami umiejętności w obszarze komunikacji medialnej. Senator Vance jest znacznie bardziej zaprawionym w boju polemistą. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jego gorące dyskusje z krytykującymi go dziennikarzami przygotowały go na każdą formę debaty. Do sporów politycznych umiejętnie wplątuje własne wątki rodzinne, nie ukrywając, że pochodzi z rodziny rozbitej i ubogiej. Także Tim Walz czuje się w czasie kampanii wyborczej jak ryba w wodzie, ale w przeciwieństwie do wytwornych polityków umiejętnie posługuje się stylem określanym w amerykańskich mediach jako „folksy style”. Jest to prosty przekaz, łatwo trafiający do szerokiego odbiorcy.