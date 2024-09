Czytaj więcej Polityka Sprawa Pawła Rubcowa. Donald Tusk skomentował słowa Andrzeja Dudy. „Użyję argumentu, którego dotąd nie używałem” Pawłowi Rubcowowi przedstawiono to, co znaleziono w jego komputerze. Użyję argumentu, którego dotąd nie używałem: Bogu dzięki, to już tylko 333 dni - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta Andrzeja Dudy o opisanej przez "Rzeczpospolitą" sprawie Pawła Rubcowa, któremu prokuratura udostępniła dotyczące go materiały polskiego śledztwa.

Donald Tusk mówiąc o rozliczeniach PiS, wspomina Norymbergę i Jugosławię

I owszem, Tusk ma rację, mówiąc, że przyzwyczailiśmy się, że prezydent czasem wygaduje głupoty. Niestety nie przyzwyczailiśmy się do tego, że Tusk mówi rzeczy, które wywołują osłupienie. W piątek bowiem premier opowiadał o rozliczeniach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prowadził dość zawiły wywód, że jako historyk chce powiedzieć, że to najtrudniejsze rozliczanie od czasów II wojny światowej, a więc Norymbergi i od wojny domowej w byłej Jugosławii. Premier zaznaczył, że nie chce porównywać tamtych rozliczeń do PiS, ale przecież właśnie te sprawy porównał. Zasłaniał się, że chodzi mu o skalę nieprawości i kradzieży.

Rządy PiS trzeba rozliczyć, tak jak każdą władzę trzeba rozliczyć po jej zakończeniu. Należy osądzić tych, którzy złamali prawo, marnotrawili środki publiczne albo też je kradli. Ale historyczne porównania, których użył Tusk, twierdząc, że niczego nie chce porównywać, to przekroczenie granic przyzwoitości. Przez 44 lata Polską rządziła komunistyczna sitwa, która ma na sumieniu setki tysięcy ofiar komunistycznego podziemia, miliony złamanych życiorysów. Sam Tusk przeciwko komunizmowi i komunistom walczył. Ale po 1989 roku raczej był przeciwnikiem rozliczeń komunizmu, głosował przeciwko słynnej uchwale lustracyjnej z 1992 roku. I teraz słyszymy od polskiego premiera, że rozliczenie PiS to zadanie na miarę rozliczenia nazizmu, który dokonał nieskończonych zbrodni czy nacjonalizmu, który doprowadził do krwawych rzezi w Jugosławii. A co z komunizmem?

To droga donikąd. Rozliczyć przestępstwa trzeba, ale porównywanie poprzednich rządów do III Rzeszy to bezczeszczenie pamięci ofiar zbrodni Hitlera. Tusk jako Kaszub powinien o tym wiedzieć. Szczególnie on.