Ceniony historyk Timoty Garton Ash słusznie twierdzi, że to elity nadają kierunek, ale prawdziwy dialog między państwami tworzą obywatelskie społeczeństwa. To ich przedstawiciele najbardziej skorzystają na ultranowoczesnym, łukowatym moście kolejowym, który długością 260 metrów w Kostrzyniu nad Odrą połączył obydwa kraje. Pierwszy na świecie most z wykorzystaniem włókien węglowych, bardzo ekologiczny, łączy w sobie symbolikę i użyteczność. Szkoda tylko, że nie skorzystają z niego pułki rodaków latami pracujących przy szparagach, ogórkach czy w winnicach między Odrą a Renem. Zastąpiły ich ukraińskie ręce.

Wsparciem Ukrainy i „nową polityką wobec Rosji wyszliśmy naprzeciw polskim oczekiwaniom jak nigdy dotąd w przeszłości” – twierdzi były ambasador RFN w Warszawie Rolf Nikel. Jakkolwiek wspólny plan odbudowy Ukrainy na tle samego przebiegu wojny i geopolitycznej rozgrywki jawi się dość amorficznie. Zmiana rządu w Warszawie nie oznacza, że także w innych kwestiach: energii atomowej, polityki migracyjnej czy reformy UE – kość niezgody zastąpi fajka pokoju. Już po przejęciu władzy przez demokratyczną koalicję jej rząd nie wydał prokuraturze niemieckiej ukrywającego się w Polsce Ukraińca, który, jak wynika z równoległych i niezależnych od siebie śledztw, wysadził w powietrze Nord Stream 1 i 2. Mieszkający w Pruszkowie płetwonurek zbiegł do Ukrainy. „Jak Polacy mieliby wydać bohatera?” – konkludowano w Berlinie.

Pomimo że trop do największego aktu sabotażu w powojennych Niemczech prowadzi do Ukrainy, z niejasną przy tym rolą prezydenta Zełenskiego, kurs wsparcia dla rządu w Kijowie nie uległ zmianie. RFN figuruje na drugim miejscu jako największy dostarczyciel do Ukrainy sprzętu wojskowego i pomocy finansowej. Wypominanie Niemcom, że zaraz po agresji Putina zaoferowali napadniętemu krajowi 5 tys. hełmów, nosiłoby dziś znamiona infamii. Rząd niemiecki przekazał z zasobów Bundeswehry trzy z dwunastu systemów Patriot. Także zaplanowane na przyszły rok cięcia wydatków w pomocy dla Ukrainy nie oznaczają regresu wsparcia. Wprawdzie budżet obronny wzrośnie o 1,5 mld euro i zamknie się sumą 53 mld, ale bezpośrednia pomoc dla Ukrainy zmaleje z 8 mld (2024) do 4 mld euro (2025). Cięcia wynikają z ortodoksyjnego podejścia wolnych liberałów (FDP) do dyscypliny budżetowej.

Rekompensatę mają zapewnić plany grupy G7, która z zamrożonego w europejskich bankach rosyjskiego kapitału przekaże Ukrainie odsetki w formie kredytu w wysokości 50 mld euro. Przycięcie wydatków na wsparcie Ukrainy dyktuje także sam rozwój wypadków w Niemczech. Na progu jesieni odbędą się wybory w trzech landach na wschodzie kraju. W sondażach lideruje prawicowo-populistyczna AfD, a dobrymi wynikami chełpi się populistyczna lewica Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Obydwie formacje silnie gardłują za porzuceniem wsparcia dla Ukrainy, ponownym zbliżeniem z Rosją i powrotem do importu stamtąd gazu. BSW chciałaby nawet od Ukrainy odszkodowanie za zniszczenie gazociągu Nord Stream. Co absolutnie wyklucza rząd Scholza.