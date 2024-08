Nie są to wszystkie pieniądze, które otrzymują partie. Warto pamiętać, że partyjne wydatki na lokalne siedziby nie muszą być w praktyce przesadnie wysokie, bo sprawy ważne dla partii w terenie pilotują parlamentarzyści. Korzystają z biur poselskich i senatorskich, na których utrzymanie dostają pieniądze. Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi obecnie ponad 22 tys. zł miesięcznie.

Kampania wyborcza ma odrębnie określony sposób finansowania. Komitety otrzymują dotację – jednorazowy zwrot kosztów poniesionych na wybory – to właśnie m.in. pomniejszeniem tej kwoty PKW ukarała PiS. W ramach prowadzenia kampanii komitety mają m.in. prawo do bezpłatnych audycji w radiu i telewizji.

Agresja w polskiej polityce jest nie do zniesienia

Czy ten duży wysiłek finansowy, jaki budżet ponosi na partie, wraca do społeczeństwa? Co otrzymujemy od polityków w zamian? Klipy partyjne pełne nienawiści, pogłębiające podziały, by uzyskać lepszy wynik, wyższe notowanie w sondażach; atakowanie cudzoziemców, upowszechnianie nastrojów ksenofobicznych, dzielenie nas na lepszych i gorszych z powodów wyznawania takiej czy innej religii, czy tego z kim chodzimy do łóżka.

To za nasze pieniądze politycy nas dzielą. Nie są w stanie się porozumieć ponadpartyjnie nawet w najważniejszych sprawach dla Polski, czyli dla Polaków: sojuszy międzynarodowych, członkostwa w Unii, przyjęcia euro, polityki migracyjnej, energetycznej, priorytetów w edukacji, wielkich inwestycji.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Co pan myśli o spocie PiS, panie Morawiecki? Nowy spot PiS to montaż ujęć arcywroga Prawa i Sprawiedliwości Donalda Tuska i materiałów wideo przedstawiających migrantów. To wyłącznie ciemnoskórzy młodzi mężczyźni. Na jednym z nich kogoś wciąga się siłą do policyjnej furgonetki, ktoś skacze po dachu samochodu. Przekaz jest jednoznaczny.

Rywalizacja i walka wyborcza w polityce jest normalna. Ale nienawiść i agresja, jakie niemal każdego dnia biją z wielu wypowiedzi medialnych polskich polityków, są już nie do zniesienia. To nie jest tak, że to wszystko nas, zwykłych ludzi, nie dotyczy. Że poziom kultury politycznej nie ma wpływu na to, jak wychowywani są młodzi. Jak się później do siebie odzywamy.