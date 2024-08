To nie tylko problem jakości kadr. To także brak pomysłu, co zrobić z sektorem państwowym w gospodarce. Nowe władze spółek nie mają jasno sformułowanych oczekiwań w fundamentalnych sprawach. Co z atomem? Czy fuzje w sektorze finansowym i energetycznym się utrzymają, czy powrócimy do wcześniejszej struktury? Czy zapowiedź kontynuacji CPK jest na poważnie i co w takim razie mają robić porty lotnicze i LOT? Czy chcemy dokładać do węgla do końca świata i jeden dzień dłużej? Czy rozważamy częściową przynajmniej prywatyzację firm, w których państwo nie sprawdza się jako właściciel?

Skoro nie ma strategicznej wizji, to władze spółek Skarbu Państwa są skoncentrowane na tym, co zawsze. Na polityce kadrowej zaspokajającej apetyty swoich mentorów.

Przy takim podejściu do rządzenia trudno o duże projekty rozwojowe. Zgodnie z przysłowiem, że na bezrybiu i rak ryba – odkurzono wyśmiewane wcześniej pomysły CPK i izery. Wyssą one środki potrzebne na rzeczywiście ważne i potrzebne tematy. Jak wspomniany wcześniej atom i generalnie zielona transformacja. Jak walka z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce powiatowej i koleje szybkiej prędkości. Jak cyfryzacja i infrastruktura dla innowacji.

Biegunka pomysłów na wydatki

Nauczyliśmy się od poprzedników, że zamiast realnie rozwiązywać problemy, łatwiej jest rozrzucać pieniądze. System emerytalny skazuje ludzi na głodowe emerytury? Broń Boże nie mówmy o wieku emerytalnym i przywilejach czy o potrzebie powszechnego oskładkowania. Za to wprowadzimy rentę wdowią. Brakuje mieszkań? Nie łammy sobie głowy budową mieszkań na wynajem czy zmianami prawno-podatkowymi zachęcającymi właścicieli do długoterminowego wynajmu. Za to dofinansujemy kredyty. Trzeba naprawić ochronę zdrowia? Nie ruszajmy systemu przyznawania kontraktów NFZ bez kryterium efektywności medycznej ani systemu ryczałtów zniechęcających do zwiększenia dostępności. Lepiej dorzucić pieniędzy z coraz większego poboru składki zdrowotnej. Nie działa rynek kapitałowy? To będziemy ręcznie rozdawać granty i dotacje. Energia jest za droga? Wprowadzimy bony.

Czy zwłaszcza wobec objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu starczy na te wszystkie pomysły pieniędzy w budżecie? Odpowiedź jest prosta. Jak się nie szuka oszczędności, jak się ściga na coraz droższe pomysły bez gotowości ograniczenia innych wydatków – to nie może starczyć. A jeśli ktoś myśli, że wzorem poprzedników można będzie wydawać pieniądze poza budżetem, np. przez Polski Fundusz Rozwoju (z jakiegoś powodu zarząd tego raju wydatkowego premiera Morawieckiego otrzymał od nowej władzy absolutorium), to mamy jeszcze większy problem.