Chociaż nie ma dzisiaj bezpośrednich lotów z Rosji do UE, a przez kraje bałtyckie nie można wjechać na terytorium Unii samochodem i istnieją problemy z płatnościami elektronicznymi, to chcąc cieszyć się egzotycznymi wakacjami, Rosjanie takich problemów już nie napotkają. Opanowali Egipt, Malediwy, Antalyę. Na wyspie Phuket agencje nieruchomości sprzedały 412 willi, z czego ponad połowę nabyli postsowieccy mafiosi. Majętne moskwiczanki, które jeszcze niedawno królowały w sklepach Prady i Chanel w Paryżu czy Londynie, obecnie zdominowały centra handlowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2023 roku odwiedziło je ok. 1 mln mieszkańców imperium rosyjskiego, a na stale mieszka tam 150 tys. Pomimo długiej listy ponad tysiąca person non grata, które nie mogą postawić stopy w Szwajcarii, język Puszkina odżył w elitarnym St. Moritz czy Zermatt.

Niech nikt z orędowników poprawności politycznej nie nazywa rusofobią odmowy europejskich wiz dla obywateli Rosji. To tylko zdrowy rozsądek, gest wsparcia wobec Ukraińców.

Jak każdy z nas może ukarać Rosjan

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy najeźdźca bombarduje największy szpital pediatryczny na Ukrainie, a rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oświadcza, że po rozmieszczeniu nowych amerykańskich rakiet w Europie wszystkie nasze stolice stały się legalnymi celami wojennymi.

Niech nikt z orędowników poprawności politycznej nie nazywa rusofobią odmowy europejskich wiz dla obywateli Rosji. To tylko zdrowy rozsądek, gest wsparcia wobec Ukraińców. Póki UE się nie obudzi, wypadałoby okazać pogardę i w restauracji czy na plaży zwrócić się z prośbą o rezerwację miejsca jak najdalej od rosyjskich barbarzyńców. Niech operatorzy turystyczni zrozumieją, że ich obecność może stanowić publiczny dylemat.