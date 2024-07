Nie przemawiają do mnie też takie argumenty, że mamy do czynienia z ambitną sztuką, której przesłanie nie zostało zrozumiane przez szeroką publiczność. Inauguracja igrzysk to widowisko, które oglądają miliardy ludzi na Ziemi, a nie wysmakowany pokaz dla wąskiego grona elit.

Co ma wspólnego zawieszenie Przemysława Babiarza w TVP z dyskusją o ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024

Jeśli chrześcijanie na całym świecie poczuli, że ktoś wyśmiewa Ostatnią Wieczerzę, to znaczy, że widowisko było obraźliwe, i żadne mądre komentarze o tym, że trzeba być wyrozumiałym i otwartym na inność tego nie zmienią. Okazuje się bowiem, że obraz, który był zaplanowany jako przejaw tolerancji i inkluzji dla środowisk LGBT+, zrobiono kosztem nietolerancji wobec osób, dla których Ostatnia Wieczerza jest momentem ustanowienia najświętszego sakramentu w katolicyzmie i wielu odłamach chrześcijaństwa. I to jest w całej sprawie najsmutniejsze. Jestem całym sercem za tolerancją dla osób LGBT+, ale równocześnie też za szacunkiem wobec chrześcijan na całym świecie. Jolly zaś przedstawił to tak, jakby to się musiało wykluczać, być przeciwstawne.

Nie inaczej było z polską dyskusją o zawieszeniu Przemysława Babiarza. Nie mam ochoty bronić dziennikarza, za którym wstawia się człowiek, który zrobił więcej złego niż ktokolwiek po 1989 roku dla wolności słowa w Polsce – czyli Jacek Kurski. Ale ta debata była absurdalna. Babiarz skomentował treść wykonanej piosenki „Imagine” Lennona jako komunistyczną, co TVP nazwało skandalicznym, choć sam Lennon o niej tak mówił. Argumenty o tym, że dziennikarz sportowy powinien nie komentować polityki, tylko sport, sprowadza się do tego, że nie wolno mu pisnąć słówka podczas inauguracji igrzysk, ponieważ było to jeden wielki manifest polityczny.

Dlaczego reakcja na protesty chrześcijan to dobra wiadomość dla Le Pen, Trumpa i Dugina

Najsmutniejsze w tej całej dyskusji jest jednak co innego, zarówno w Polsce, jak i na świecie: poczucie wyższości obrońców dzieła Jolly’ego. „Boli was zmiana Ostatniej Wieczerzy w gay pride? Szokuje was śpiewająca pieśń wzywającą do mordowania arystokratów Maria Antonina trzymająca własną ściętą głowę? Nie zachwyca was stylistyka tęczowego klubu nocnego? Jesteście ciemni, głupi i nietolerancyjni. Dorośnijcie, dobiegnijcie na czoło postępu, bo wyginiecie, jak dinozaury”.

Sęk w tym, że tego typu myślenie zamiast zatrzymać postęp skrajnej prawicy, tylko go wzmocni. Zarówno jeśli idzie o poparcie dla Marine Le Pen we Francji, jak i dla alt-right w USA, na czele z Donaldem Trumpem. Oto dostaną do ręki argument, że Zachód spektakularnie popełnia samobójstwo. Bo populistyczne partie prawicowe lubią opowieść o dekadencji Zachodu, który podcina własne cywilizacyjne korzenie. Opowieść tę uwielbia główny ideolog Putina Aleksander Dugin.