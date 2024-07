Jak najlepiej budować relacje z sąsiadami? Jak uczył Adam Smith – przez wymianę handlową

Ale przejdźmy od reparacji do interesów. To je trzeba umieć robić. No i chcieć. Bo jak się chce, to można wynająć kogoś, kto umie. Ale chyba nie chcemy. W polsko-niemieckich ustaleniach międzyrządowych czytamy, że „w przypadku zakłóceń w przepływach tranzytowych przez Rosję Polska i Niemcy będą ściśle współdziałać w celu utrzymania stabilnych dostaw ropy naftowej do PCK Schwedt i bezpieczeństwa dostaw w regionie”.

Co Polska otrzyma w zamian?

Te „przepływy tranzytowe przez Rosję” to jakiej niby ropy miałyby być? Amerykańskiej może? Tłumacząc na polski: „w przypadku zakłóceń”, czyli jak by ropa rosyjska przystała płynąć do Schwedt (co, jak widać, ma być opcją podstawową), to Polska będzie współpracować z Niemcami „w celu utrzymania stabilnych dostaw” do Schwedt.

Ja bym się zgodził. Ale za akcje w spółce PCK. Na razie mają je Rosjanie. Ale to nie jest wina Niemców, tylko polskich służb specjalnych, które zablokowały przejęcie przez Orlen akcji w rafineriach niemieckich od Francuzów. I choć minęły od tamtych czasów 23 lata, to nie wszyscy funkcjonariusze owych służb są już na emeryturach. A ci, którzy są, zostawili następców. Zakładam, że zaufanych. Czuwaj!