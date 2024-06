Taki ceniony znawca USA jak prof. Lewicki musi przy tym wiedzieć doskonale, że w całym świecie zachodnim właściwie tylko dyplomacja amerykańska jest do pewnego stopnia wyjątkiem od tego modelu. Tylko w USA, jakkolwiek starą demokracją by były, szef władzy wykonawczej może mianować zwyczajowo ok. 20 proc. ambasadorów spoza grona profesjonalistów, często honorując tak swoich przyjaciół czy wręcz sponsorów swojej kampanii.

Służba zagraniczna za PiS, czyli ku dyplomacji partyjnej

Profesor Lewicki pisze teraz, że zmiany realizowane przez PiS w MSZ w latach 2015–2023 były złe, a także, że je krytykował. Mimo szczerych chęci nie znalazłem publikacji, które by to potwierdzały.

Jesienią 2015 r. prof. Lewicki nie protestował przeciwko błyskawicznej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, która faktycznie demontowała fundamenty niezależności urzędniczego aparatu administracji rządowej w Polsce. Ani w 2015 r., ani w kolejnych latach nie znalazłem nawet śladu protestu jego autorstwa przeciwko licznym, publicznym atakom na dyplomatów III RP, których winą było, że pracowali również dla ekipy PO–PSL. Nie czytałem apeli do ówcześnie rządzących, by nie marnowali potencjału kadr polskiej dyplomacji po 2015 r. degradowanych, usuwanych w zawodowy niebyt, skłanianych do odejścia z zawodu.

Odbudowa profesjonalizmu polskiej służby zagranicznej to jednak proces rozłożony na lata. Nie powiedzie się, jeśli zachodnich norm i zasad w tej dziedzinie nie zaakceptują wszystkie główne siły polityczne w Polsce

Nie znalazłem wreszcie dowodów krytycyzmu wobec przyjętej w 2021 r. nowej ustawy o służbie zagranicznej stanowiącej jej faktyczny koniec w Polsce, która dodatkowo kuriozalnie zwalniała ambasadorów ze spełnienia wymogów kompetencyjnych, jak i praktycznie z jakiejkolwiek odpowiedzialności za… kierowanie powierzonymi im placówkami.

Próba odbudowy dyplomacji III RP

Obecna zmiana w kontekście sytuacji zastanej w polskiej dyplomacji po latach 2015–2023 nie jest ani nieodpowiedzialna, ani radykalna. Odwoływani są albo ambasadorzy z długim stażem na – czasami kolejnych – placówkach (co jest w dyplomacji regułą, a nie szykaną), albo nominaci polityczni. W grudniu 2023 r. szefami placówek zagranicznych w ponad połowie przypadków byli nieprofesjonaliści (chyba światowy ewenement!).