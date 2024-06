Kandydat PiS nie jest bez szans w wyborach prezydenckich

Wybory do Parlamentu Europejskiego mogą okazać się początkiem drogi Mateusza Morawieckiego do prezydentury. Kandydaci wspierani przez byłego premiera osiągnęli dobre wyniki w wyborach. Afera Funduszu Sprawiedliwości osłabiła opozycję wobec byłego premiera w ramach Zjednoczonej Prawicy. Kluczem do ewentualnego zwycięstwa będzie utrzymanie dobrych relacji z Konfederacją i poszukanie dodatkowych głosów w centrum. Odejście z polityki wielu radykałów, którzy mieli na wszystko jedną rekomendacje – „wetować”, może to umożliwić.

Szanse koalicji rządowej wzrosłyby, gdyby PiS wystawił w wyborach prezydenckich nową wersję Magdaleny Ogórek czy Andrzeja Dudy z 2015 roku. Szanse na to są jednak dziś mniejsze, choć koalicja rządowa nie powinna tracić nadziei. Zjednoczona Prawica już niejednokrotnie dawała dowody tego, że racjonalność nie jest jej najmocniejszą stroną.

A wybory prezydenckie ostatecznie rozstrzygnie ocena przez społeczeństwo tego, kto lepiej broni polskiej racji stanu. Wyniki wyborów 9 czerwca wskazują, że kandydat PiS nie będzie bez szans.

