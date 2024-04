Jak Viktor Orbán reaguje na największe protesty na Węgrzech

Obóz rządzący najpierw, swoim zwyczajem, Magyara ignorował, a gdy zobaczył, że może on być jednak groźny, włączył sponsorowaną przez siebie kampanię propagandową, dodając go do innych polityków opozycji, rzekomo finansowanych przez dolary George’a Sorosa, pchającego Węgry do wojny (podczas gdy Fidesz to „partia pokoju”), a samego Magyara próbując wepchnąć w operę mydlaną, wyciągając karty z jego prywatnego życiorysu (np. że był w rodzinie przemocowy).

Stolica jest jedynym większym organizmem w państwie mu nie podporządkowanym. Nie ma więc subsydiów i środków ani rządowych, ani europejskich, co powszechnie widać i czuć na ulicach miasta

To jak na razie nie zadziałało, bowiem nie była to pierwsza demonstracja zorganizowana przez Magyara, a tłumy rosną. Nie znaczy to jeszcze, że system Orbána jest już rozchwiany i na granicy upadku. Na razie ruszył Budapeszt, a nie prowincja. Magyar to wie, więc zapowiedział, że do następnej demonstracji będzie jeździł po kraju.

Budapeszt i prowincja

To słuszne założenie, bowiem na Węgrzech od ponad stu lat mamy powiedzenie „Budapeszt i prowincja”. Ten pierwszy jest bardziej otwarty, czasami nawet kosmopolityczny, europejski i światowy, ta druga zdecydowanie bardziej tradycyjna i konserwatywna. Ten podział jest dawny i ostry. Kiedy w listopadzie 1919 roku wkraczał do stolicy na karym koniu admirał Miklós Horthy, to na samym wjeździe zarzucił Budapesztowi, wcześniej w ryzach krótkotrwałej Węgierskiej Republiki Rad Béli Kuna, iż jest „miastem pogrążonym w grzechu”, czy też krócej: grzesznym miastem.

Dziś w oczach Viktora Orbána jest podobnie, bo stolica jest jedynym większym organizmem w państwie mu nie podporządkowanym. Nie ma więc subsydiów i środków ani rządowych, ani europejskich (bo to rząd nimi dysponuje), co powszechnie widać i czuć na ulicach miasta, oczywiście poza terenami, gdzie znajdują się siedziby władz. Brak inwestycji i nowoczesnego blasku aż kłuje po oczach.

Czy Orbán może stracić władzę?

Niespodziewany „fenomen Magyara”, jak można go nazwać, sprawia, iż nadchodzące wybory na Węgrzech stały się bardzo ciekawe, a pewny dotychczas swego i wszechpotężny, wydawałoby się, premier Viktor Orbán ma sporo do myślenia. Tego ruchu zignorować już nie można, jest zbyt potężny i ma szerokie poparcie. Czy ograniczy się tylko do Budapesztu, czy też sięgnie także prowincji? – to jest teraz kluczowe pytanie.