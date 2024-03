W ostatnich trzech latach ponad 70 proc. laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów stanowili uczniowie szkół podstawowych z wielkich miast, a tylko 7 proc. uczniowie wiejskich szkół podstawowych. A przecież w tym czasie wśród ogółu uczniów szkół podstawowych uczniowie szkół z wielkich miast stanowili 17 proc., a uczniowie szkół wiejskich – 37 proc.

Do „zwiększenia szans” dzieci wiejskich nie przyczyniają się także olimpiady przedmiotowe, ich laureatami i finalistami zostająbowiem nieproporcjonalnie często dzieci z wielkich i dużych miast, a bardzo rzadko – dzieci z małych miast i ze wsi. Na przykład w ostatnich trzech latach ponad 70 proc. laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów stanowili uczniowie szkół podstawowych z wielkich miast (liczących ponad 200 tys. mieszkańców), a tylko 7 proc. uczniowie wiejskich szkół podstawowych. A przecież w tym czasie wśród ogółu uczniów szkół podstawowych uczniowie szkół z wielkich miast stanowili 17 proc., a uczniowie szkół wiejskich – 37 proc. Podobne dysproporcje dotyczyły laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Z kolei w Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów w ostatnich dwóch latach połowę laureatów stanowili uczniowie szkół warszawskich, których udział wśród ogółu ósmoklasistów w kraju nie osiągał 5 proc. Wyniki tych olimpiad świadczą o bardzo dużych środowiskowych różnicach w dostępie do wysokiej jakości wykształcenia już na etapie szkoły podstawowej, różnicach dzielących przede wszystkim uczniów wielkomiejskich od pozostałych.

Wątpliwej wartości efekt „zwiększania szans” osiągany był również w olimpiadach przedmiotowych organizowanych dla młodzieży szkół średnich. Na przykład w 2006 roku, gdy w kraju działało ponad 5000 tych szkół, jedną czwartą finalistów ogólnopolskiej olimpiady z informatyki stanowili uczniowie jednej (wielkomiejskiej) szkoły.

Nie pomagają w zmniejszaniu różnic szkoły niepubliczne

Zmianą, która trwa od połowy ubiegłej dekady, było upodobnienie się wyników z egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej, osiąganych przez uczniów ze szkół na wsi i w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców). To upodobnienie się, a nawet przewaga uczniów ze wsi nad uczniami z małych miast, nie dotyczy jednak wyników z języków obcych – te wyniki uczniowie z małych miast mają nadal wyraźnie wyższe. O stosunkowo niewielkim znaczeniu tej zmiany świadczy utrzymująca się nadal duża różnica między wynikami uczniów wiejskich a wynikami ogółu uczniów z miast. Różnica ta jest efektem bardzo wysokich wyników uczniów z wielkich miast, znacznie wyższych niż wyniki uzyskiwane w miastach dużych i średnich. Wskazuje to na edukacyjne uprzywilejowanie uczniów z wielkich miast, którzy nawet kilkakrotnie częściej niż uczniowie z małych miejscowości dostają się do cenionych wielkomiejskich szkół średnich, a potem także znacznie częściej dostają się na prestiżowe kierunki studiów. Oczywiście stan nazwany edukacyjnym uprzywilejowaniem uczniów z wielkich miast nie oznacza, że wszyscy ci uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki. W miastach tych spora część uczniów uzyskuje wyniki średnie i niskie. Jednak na całościowy efekt osiągany w wielkich miastach dominująco wpływają liczni uczniowie z bardzo wysokimi wynikami, wywodzący się głównie z wyższych warstw społecznych i poprzez swe osiągnięcia edukacyjne dziedziczący wysokie pozycje społeczne swych rodziców. Dostęp do wysokiej jakości wykształcenia, pozwalającego następnie skutecznie rywalizować o wysokie pozycje społeczno-zawodowe, jest zatem bardzo nierówny – wysoki w kilkunastu wielkich miastach oraz znacznie niższy w pozostałych środowiskach.

Nie pomagają w zmniejszaniu tych różnic szkoły niepubliczne. Bardzo duża część uczniów tych szkół osiąga bardzo wysokie wyniki, ale dotyczy to głównie uczniów szkół z wielkich i dużych miast, natomiast wyniki uczniów takich szkół z małych miejscowości są znacznie gorsze. Na przykład bardzo wysokie wyniki z egzaminu z języka angielskiego (ponad 95 proc. możliwych do osiągnięcia punktów) w 2019 roku uzyskał co drugi ósmoklasista ze szkół niepublicznych z trzech największych miast, ale tylko co szesnasty ósmoklasista z wiejskich szkół niepublicznych. Nie mniejsza była różnica między tymi dwoma środowiskami w częstotliwości uzyskiwania bardzo niskich wyników z tego przedmiotu. Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują, że poniżej 30 proc. możliwych do osiągnięcia punktów uzyskał wówczas z tego przedmiotu mniej niż co pięćdziesiąty ósmoklasista ze szkół niepublicznych z trzech największych miast, ale aż co trzeci z wiejskich szkół niepublicznych.