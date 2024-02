Rozumiem, że Donald Tusk miał w piątek dla Polaków inny, szalenie ważny komunikat: o odblokowaniu europejskich miliardów. To rzecz jasna wielki sukces i za to czapki z głów. Jeśli Komisja Europejska podejmie obiecane decyzje, Polska wróci na dobre na równe pozycje krajów partnerskich w Unii Europejskiej. Niemniej, jaki był problem, by jednak wysłać na ukraińską granicę polską delegację z którymś z wicepremierów na czele? Byłby to gest dobrej woli skierowany nie tylko do Ukraińców, ale do całej sfery wspólnych sojuszników Warszawy i Kijowa. Sojuszników szczerze zmartwionych pogarszającymi się relacjami między obu stolicami.

Kto wygrywa kryzys na granicy polsko-ukraińskiej?

Co ważne, lepsze karty w tej grze ma Kijów. To on bowiem wciąż jest podziwiany za swój bezprzykładny heroizm w walce o słuszną sprawę, wciąż mobilizuje zachodnią opinię publiczną, a ci, którzy w tej walce przeszkadzają, klasyfikowani są jednoznacznie negatywnie. Gdyby jeszcze nowy polski rząd miał jakiekolwiek dokonania w odblokowaniu granicy, gdyby sobie z kryzysem radził, można by powiedzieć, że wyrwaliśmy się z kleszczy imposybilizmu. A tu nie. Ukraiński premier Denys Szmyhal mógł w zgodzie z faktami mówić o 9 tys. ciężarówek stojących po obu stronach granicy, o skutecznych działaniach własnego rządu, który spełnia polskie postulaty, i przedstawić trzymający się kupy program rozwiązania kryzysu. Po polskiej stronie nikt go nie słuchał.

Co zrozumie z kryzysu na granicy świat?

Komunikat Ukrainy dla wspierającego ją świata? Polsce brakuje dobrej woli rozwiązania kryzysu, a Donald Tusk lekceważy ukraiński rząd i jego starania. W dobie wojny to karygodne. Tak, wiem, że to nieprawda, a fakty są całkiem inne. Niemniej cała współczesna polityka odbywa się w świecie komunikacji i fałszywe echo ma często większy wydźwięk niż materialna prawda.

Swoją drogą i ja – na potrzebą debaty publicznej – mogę doszukać się w tej sytuacji cienia niesławnej polityki „wstawania z kolan”. Czy jest nam to dzisiaj potrzebne? Spytam besserwisserów z Alei Ujazdowskich. Mam wrażenie, że tę epokę zostawiliśmy już dawno za sobą.