Działania skalkulowane na osłabienie Zachodu mogą w przyszłości przynieść spodziewane rezultaty w postaci redefinicji układu międzynarodowego – na tym Chiny i sam przewodniczący Xi Jinping mają zbudować „wielkie odrodzenie narodu chińskiego”, a przede wszystkim zjednoczenie z Tajwanem

Do sytuacji zaangażowania Pekinu po stronie Rosji dochodzi jeszcze centralizacja władzy oraz zmiany wynikłe z polityki w czasie covidu. Pamiętać warto, że kampanię „zero covid” zniesiono po protestach społecznych. Ta polityka do efektywnych nie należała, wywołała frustrację i niezadowolenie obywateli. Pośrednio wskazywał na to przewodniczący Xi Jinping podczas wizyty gospodarskiej w Tianjinie. Mówił, że trzeba zapewnić obywatelom opiekę medyczną, dobrą edukację i miejsca pracy. Innymi słowy – to palące problemy społeczne.

Rozwój Chin może już nie być tak spektakularny jak wcześniej

Czy zatem sytuacja, w której relacje międzynarodowe są ściśle scentralizowane i spersonalizowane, jest korzystna dla Chin i całego układu międzynarodowego? Sprawę można rozumieć w dwojaki sposób. Działania skalkulowane na osłabienie Zachodu mogą w przyszłości przynieść spodziewane rezultaty w postaci redefinicji układu międzynarodowego – na tym Chiny i sam przewodniczący Xi Jinping mają zbudować „wielkie odrodzenie narodu chińskiego”, a przede wszystkim zjednoczenie z Tajwanem. W tym wariancie zakłada się jednak, że Chiny będą stabilne gospodarczo i społecznie. A obecny stan kraju jest daleki od ideału.

Priorytetem – o czym przecież mówi chińska partia – jest rozwój i stabilizacja. A tę oczywiście można zaprowadzić w sposób, nazwijmy to, mało pokojowy, lub też można dać możliwości rozwoju obywatelom. Jednak przy centralizacji władzy, uzależnieniu legitymizacji władzy od politycznej lojalności, która wyraża się również w poparciu dla Federacji Rosyjskiej, czy wszędobylskiej kampanii antykorupcyjnej, rozwój może nie być tak spektakularny, jak miało to miejsce w okresie gospodarczej decentralizacji. Wystarczy wskazać sceptyczne podejście zachodniego kapitału, który poszukuje bardziej lukratywnych miejsc do inwestycji. Sama tania ropa z Rosji nie zapewni rozwoju. Co więcej, polityka „zero covid”, jako wyraz politycznej lojalności, nie szła w sukurs innowacyjności, której jednak centrala wymaga i widzi w niej motor napędowy chińskiej gospodarki.

Wsparcie dla Rosji ograniczyło Chinom możliwości bycia beneficjentem globalizacji

Pokolenie, które dorastało w „zamkniętych Chinach” ma inne spojrzenie na sprawy współpracy międzynarodowej i wydaje się, że być może dla „świętego spokoju” wybiera lojalność polityczną. Ciężko tu mówić o promowaniu kreatywności, rozwoju i innowacji. Lansowana „samowystarczalność” technologiczna może nie wystarczyć. Ogłoszono wszak gospodarkę podwójnego obiegu, licząc, że popyt wewnętrzny przyczyni się do stabilnego PKB. Sęk w tym, że chińska gospodarka nie jest monolitem, a poszczególne prowincje grają „pod siebie” – to też ogranicza współpracę na poziomie horyzontalnym. Pewne rozwiązania przynosi e-commerce. Do tego dochodzi kryzys na rynku nieruchomości czy odpływ kapitału plus krach na chińskich giełdach.