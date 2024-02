Chociaż trudno to powiedzieć w tych niełatwych czasach, ale mamy w tym roku naprawdę dobre i godne powody do świętowania. W 2024 roku przypada 25. rocznica polskiego członkostwa w NATO, a także 20. rocznica członkostwa w Unii Europejskiej. Będąc dużym krajem europejskim, Polska ma swoje miejsce w centrum naszego kontynentu, jednocześnie będąc blisko swojego zachodniego sąsiada. Niemcy natomiast świętują w tym roku 75. rocznicę przyjęcia Grundgesetz – konstytucji, która czerpiąc wnioski z lat nazistowskiego terroru, ma za zadanie chronić wolność i demokrację.

Z historycznego punktu widzenia stosunki między naszymi krajami nie są pozbawione problemów. Niemcy ponoszą ogromną winę za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Miliony ludzi w Polsce padły ofiarą niemieckiej wojny eksterminacyjnej – nie możemy zapomnieć o zadośćuczynieniu za te zbrodnie. Stąd tym ważniejsze jest, abyśmy ostatnimi czasy nie tylko na szczeblu politycznym, ale także na poziomie społeczeństwa obywatelskiego naszych obu krajów mogli pracować na rzecz pojednania, abyśmy mogli odnaleźć drogę powrotną do siebie i żyć w dobrosąsiedzkich stosunkach.

Powstanie nowego polskiego rządu będące efektem wyborów 15 października ożywiło także stosunki polityczne między Niemcami a Polską. I był na to najwyższy czas. Za chwilę miną przecież dwa lata od dnia, w którym Rosja napadła na całą Ukrainę i od tego czasu prowadzi brutalną, agresywną wojnę, podejmując próby wyeliminowania europejskiego porządku pokojowego na rzecz prawa najsilniejszego. Dla zapewnienia pokoju i demokracji pilnie potrzebna jest ścisła współpraca niemiecko-polska w Europie.

Wspólnie musimy zapewnić Ukrainie odpowiednie wsparcie militarne, którego potrzebuje, aby skutecznie bronić się przed rosyjskim atakiem i w dłuższej perspektywie odzyskać kontrolę nad swoim terytorium. Mamy pełną świadomość, że ukraińscy żołnierze walczą nie tylko o swoją wolność. Walczą także o naszą wolność, z wielkim poświęceniem powstrzymując u siebie armię rosyjską. Walczą także o bycie częścią wolnej, demokratycznej i samostanowiącej Europy jako przyszły członek Unii Europejskiej.