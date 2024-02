Co więcej, taki kandydat niejednokrotnie ma potencjał, by doprowadzić do politycznego przesilenia. Warto przypomnieć, że pośrednim skutkiem sukcesu Pawła Kukiza było zwycięstwo Andrzeja Dudy w II turze i erozja poparcia dla Platformy, a pojawienie się Szymona Hołowni długookresowo przyczyniło się do odsunięcia PiS od władzy.

Pomogą milionowe zasięgi Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego

Nie sposób na ten moment ocenić szans wyborczych Krzysztofa Stanowskiego (zwłaszcza, że on sam twierdzi, że chce kandydować, ale „nie zamierza wygrać”), lecz już dziś można wymienić garść atutów, jakimi mógłby się pochwalić jako kandydat. Po pierwsze – obecność w internecie. Przy ograniczonych zasobach finansowych i personalnych czy też braku odpowiedniej ekspozycji w tradycyjnych mediach, portale społecznościowe dają spore szanse docierania do potencjalnych wyborców.

Milionowe zasięgi Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego pokazują, że dziennikarz ten, mówiąc kolokwialnie, „umie w internety”. Oczywiście samo wykorzystanie narzędzi internetowych nie daje gwarancji sukcesu, ale niewątpliwie pomaga w zwiększaniu rozpoznawalności, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które w mniejszym stopniu przejawia zainteresowanie polityką.

Po drugie – względna świeżość. Na przedstawienie konkretnych propozycji przez Stanowskiego trzeba będzie jeszcze poczekać, ale niewątpliwie fakt wywodzenia się spoza szeroko rozumianego środowiska partyjnego może mu pomagać w zdobywaniu wiarygodności. Ważne jednak na tym polu będzie przedstawienie kompleksowego programu, który mógłby poszerzyć grono zainteresowanych.

W kampanii prezydenckiej trzeba być „prawicowym Hołownią”

W końcu – last but not least – mamy kryzys po prawej stronie sceny politycznej. Po utracie większości PiS nadal nie przepracował przyczyn swojego niesatysfakcjonującego wyniku i zdaje się utwardzać w swoim radykalizmie. Największe ugrupowanie w Sejmie nie ma też mocnego kandydata na prezydenta, który mógłby nawiązać równorzędną walkę z szykującymi się do startu Szymonem Hołownią i Rafałem Trzaskowskim.

Nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać na wiosnę 2025 r., ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w przekazie PiS nie zajdą większe zmiany aż do jesieni tego roku. Na rozdrożu znajduje się też Konfederacja, mająca przed sobą do wyboru pójście drogą otwarcia się na „normalsów” lub zabetonowanie dotychczasowego poparcia zawężonego do garstki wyborców, których nie zrażają happeningi Grzegorza Brauna.