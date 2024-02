Czytaj więcej Społeczeństwo Protest w Berlinie. „Zapora ogniowa” przeciw ekstremistom W Niemczech nie słabnie fala protestów przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Sobotnia demonstracja w Berlinie zgromadziła ponad 150 tysięcy ludzi.

Jednak nie wygasły jeszcze protesty rolników, gdy niemieckie media wpadły na trop straszliwej afery. W Poczdamie doszło do spotkania z udziałem polityków prawicowych partii, na którym miano rozważać plany deportacji nielegalnych migrantów. Spotkanie podsłuchano i opisano. W reakcji przez niemieckie miasta przetoczyła się fala masowych demonstracji przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, a notowania AfD zaczęły wyraźnie spadać. I znów, tym razem z innej strony, zaczęto formułować to samo pytanie – czy jest to autentyczny bunt, czy raczej sprytna manipulacja? Coś mi podpowiada, że w tym roku w różnych zakątkach Europy częściej usłyszymy to pytanie.