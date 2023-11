Roman Kuźniar: Izrael-Palestyna – bez dobrego wyjścia, z perspektywą dalszej przemocy

Co ma wojna w Iraku do ataku Hamasu z 7 października?

Jeśli zatem przyjąć tę koncepcję za punkt odniesienia do oceny wojny w Gazie, to izraelska operacja spełnia znakomicie pierwsze kryterium – słusznej przyczyny. Znacznie gorzej jest z drugim kryterium i stąd międzynarodowa krytyka sposobu prowadzenia tej operacji, którą naturalnie Izrael odrzuca. Przypomnijmy jednak, że amerykańscy intelektualiści, którzy bronili amerykańskiej „Global War on Terror” w słynnym manifeście „What we are fighting for” z 2002 r., też powoływali się na koncepcję wojny sprawiedliwej. Jednak ze względu na sposób jej prowadzenia (naruszenia prawa, liczba ofiar) szybko straciła tytuł, aby uważać ją za sprawiedliwą. Najpierw ci sami intelektualiści, a za nimi politycy odżegnali się od inwazji na Irak, uznanej po latach dość powszechnie za poważny błąd. Jak skończyła się operacja w Afganistanie, widzieliśmy niedawno. To dlatego prezydent Joe Biden ostrzegał przywódców Izraela, aby nie popełnili błędów Ameryki z tamtego czasu. Jak się zdaje, na próżno. Nota bene wtedy także krytykom wojny przeciwko Irakowi przypisywano niekiedy antysemityzm.

Na terytorium powiatu krośnieńskiego mieszka około 112 tys. mieszkańców. W Strefie Gazy, której wielkość to 40 proc. tego powiatu, zamieszkuje około 2,25 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest tam najwyższa na świecie. To dlatego Barack Obama określił warunki życia tam już na początku inwazji jako „nie do zniesienia”, co kontynuacja tej operacji jedynie zwielokrotnia. Przy tej gęstości zaludnienia, nie ma się gdzie schronić przed atakami z lądu i powietrza. Dlatego nawet stosowanie tzw. ludzkich tarcz, które zdarza się dość rzadko, jest niepotrzebne, aby bardzo trudne stało się stosowanie zasady rozróżnienia, oraz aby powodować nieproporcjonalne straty cywilne. W związku z tym Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka oskarża obie strony, także Izrael o łamanie prawa humanitarnego.

I wreszcie, sprawa trzeciego kryterium. Czy da się, jak piszą klasycy, „osiągnąć lepszy stan pokoju dzięki tej wojnie”? Bynajmniej, z pewnością przeciwnie. Przecież nie możemy zapominać, że ta wojna ma swoje tło. Chodzi o udawanie przez długie lata, że problem palestyński nie istnieje, a właściwie jest rozwiązany dzięki istnieniu rezerwatu pod nazwą „Autonomia Palestyńska”. Jednak i sam rezerwat dostarczał paliwa do potencjalnego wybuchu, bowiem wbrew prawu, siłowo był stale dogęszczany kolejnymi osiedlami izraelskich osadników.

Ale problem główny, to oczywiście sposób prowadzenia operacji w Gazie. Masakra cywilów i morze ruin na rozległych połaciach Strefy Gazy, to przecież fundament pod martyrologiczny mit, którym będą się inspirować kolejne pokolenia bojowników i terrorystów palestyńskich. Wywołanie takiej reakcji Izraela było być może celem akcji Hamasu z 7 października. Było też nim zapewne wysadzenie w powietrze układów Abrahama i perspektywy stopniowego porozumienia między Izraelem a państwami arabskimi. A dzieje się tak w niemałym stopniu dlatego, że premier Beniamin Netanjahu, który przez lata swej władzy unikał powrotu do procesu pokojowego (także pod wpływem swych radykalnych, religijno-nacjonalistycznych koalicjantów), ponosi poważną polityczną i moralną odpowiedzialność za to, że Izrael dał się tak potwornie zaskoczyć 7 października. Obecnie, kreujący się od zawsze na „twardziela” izraelskiej polityki „Bibi” usiłuje się zrehabilitować miażdżącym odwetem, z tym wszystkim, co widzimy, ale co także uniemożliwi na długie lata szansę powrotu do rokowań politycznych, czyli dotyczących regulacji problemu palestyńskiego.

Strefy Gazy pod międzynarodowy arabski nadzór

Nie ma zatem realnych perspektyw ani na wolną Palestynę, ani na współżyjące obok siebie dwa państwa – żydowskie i palestyńskie. Także dlatego, że ten kawałek ziemi, o który toczą walkę dwa narody (nie ma takiego drugiego miejsca na świecie), swą wielkością i kształtem to uniemożliwia. Jedyne co pozostaje to działanie na rzecz unikania rozlewu krwi, kolejnych pogromów, pacyfikacji, aktów terroru i destrukcyjnych inwazji. Jak to osiągnąć? Trudno podpowiadać z zewnątrz, ale pewne rzeczy wydają się oczywiste.