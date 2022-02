Rosyjskie propozycje wobec USA i państw NATO z 17 grudnia 2021 roku były ultimatum, które zasadniczo zmieniło dotychczasowy charakter stosunków międzynarodowych. Rosja zakwestionowała obecne geopolityczne status quo w Europie, jakie powstało po zakończeniu zimnej wojny. Swoje żądania wsparła szantażem militarnym. Dotychczasowa faza trudnego współistnienia mocarstw została zakończona. Weszliśmy w fazę relacji międzynarodowych zbudowanych na konfrontacji.

Nowa sytuacja międzynarodowa wymaga refleksji po stronie zachodniej oraz zbudowania nowej polityki Zachodu. Wobec nowych zewnętrznych zagrożeń potrzebna jest ścisła kooperacja państw Europy i USA. Jednoznaczna odpowiedź, jaką 26 stycznia 2022 roku dały USA na rosyjskie ultimatum, nie rozwiązuje problemu. Nie idzie bowiem o jednorazową odpowiedź na rosyjskie żądania. Potrzebna jest długookresowa strategia państw zachodnich wobec nowego imperializmu, jaki obserwujemy w polityce Moskwy i Pekinu. USA mają doświadczenia z dawnych lat, kiedy udało się powstrzymać ekspansje komunizmu zaraz po drugiej wojnie światowej oraz kiedy Reagan wygrał zimną wojnę. To pozwala na zaproponowanie kilku założeń nowej polityki zachodu adekwatnej do obecnej konfrontacyjnej fazy stosunków międzynarodowych.

1. Fundamentem ideowym świata zachodniego jest poszanowanie trzech tradycji kultury europejskiej, to jest prawa rzymskiego, filozofii greckiej oraz etyki judeochrześcijańskiej.

2. Sojusz państw europejskich z USA jest warunkiem bezpieczeństwa świata zachodniego wobec imperialnych zamiarów Rosji i Chin.

3. W okresach, kiedy Rosja prowadzi politykę agresywną, państwo to nie może być traktowane jako partner, bo stanowi zagrożenie dla wolności krajów zachodnich. Z tego względu obecnie kwestie bezpieczeństwa powinny stanowić priorytet w polityce państw zachodnich.

4. Skuteczna polityka powstrzymywania imperializmu wymaga, by państwa zachodnie nie kreowały między sobą konfliktów przez ingerencje w sprawy wewnętrzne. Dyplomaci nie mogą podejmować działań, które prowadzą do destabilizacji politycznej państw sojuszniczych.

5. Jakiekolwiek ograniczenie roli USA w Europie jest nie tylko osłabieniem bezpieczeństwa tego kontynentu, osłabia także pozycje USA w świecie, a zwłaszcza wobec Chin.

6. Celem Zachodu nie jest ekspansja czy militarne interwencje, lecz obrona wolności państw NATO i partnerów NATO. Negocjacje z Rosją nie mogą polegać na jednostronnych ustępstwach państw zachodnich. USA uruchomią program wsparcia militarnego dla państw sojuszu pod nazwą Land Lease 2050. Będzie to możliwość kupowania broni defensywnych w USA z wykorzystaniem gwarantowanych kredytów nisko oprocentowanych przez amerykański Eksport -Import Bank.

7. Ze względu na zagrożenia ze strony Rosji i Chin dotychczasowa polityka Komisji Europejskiej powinna ulec zmianie. Kiedy wróg jest blisko naszych bram, nie ma czasu na prowadzenie sporów ideologicznych. Wszelkie decyzje, które osłabiają jedność i bezpieczeństwo, powinny być zatrzymane. Nie można również kontynuować polityki klimatycznej i energetycznej, które podważają konkurencyjność oraz potencjał przemysłowy państw Unii. Nie można dzielić państw członkowskich na różne kategorie i prowadzić wobec któregokolwiek kraju polityki szantażu i dyskryminacji.

8. USA nie mogą wykorzystywać swojej pozycji mocarstwa dla realizacji własnych celów ideologicznych lub interesów ekonomicznych. Nie buduje pozycji USA wspieranie amerykańskich korporacji i fundacji, których głównym celem jest narzucanie innym społeczeństwom amerykańskich wzorów ideologicznych. American way of life jest dla obywateli USA. Nie jest to model uniwersalny.

9. Jedność państw zachodu wobec zagrożeń zewnętrznych nie oznacza, iż obowiązuje je taka sama droga rozwoju. Każdy kraj ma prawo do swoich własnych rozwiązań ustrojowych. Każde państwo ma prawo do własnej konstytucji i własnej tożsamości kulturowej.

10. Wsparcie USA dla Europy ma dotyczyć państw, które są najbardziej zaangażowane w obronę kontynentu. Powinno ono polegać na zwiększeniu amerykańskich inwestycji oraz na rozmieszczeniu dodatkowych wojsk USA na flance wschodniej.

Autor w latach 1991–1992 był ministrem obrony narodowej, a w latach 2015–2018 szefem gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych