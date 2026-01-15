Aktualizacja: 15.01.2026 06:30 Publikacja: 15.01.2026 04:05
Strach. Niepewność. Lęk. To emocje, które najczęściej wybrzmiewają w rozmowach z młodymi ludźmi, gdy pytam ich o perspektywy i plany. To zaskakujące, bo oficjalne dane makroekonomiczne i prognozy dla Polski są świetne. Niestety, głębsza analiza przynosi niepokojące wnioski.
W pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu bez zatrudnienia pozostaje nawet 30 proc. absolwentów niektórych kierunków. Problem coraz mocniej wybrzmiewa w największych aglomeracjach, w Warszawie czy Krakowie. Już od dłuższego czasu obserwuję go również w moim regionie – takie miasta jak Bydgoszcz czy Toruń wypuszczają na rynek duże grono absolwentów, ale ich start zawodowy wcale nie jest łatwy.
Jednym z powodów jest rozwój technologii. Pracodawca woli postawić na automatyzację i sztuczną inteligencję zamiast zatrudnić osobę bez doświadczenia, którą najpierw trzeba wdrożyć i przeszkolić. Nie pomaga też podnoszona płaca minimalna i brak elastyczności na rynku pracy.
Młode osoby narzekają na podejście pracodawców. Na wygórowane wymagania i niskie wynagrodzenie. Dokładanie obowiązków. Nieszanowanie czasu prywatnego. Często pada słowo „wyzysk”.
Argumenty młodych osób zderzają się z tym, co słyszę od przedsiębiorców. Niedawno przeprowadziłam wywiad z właścicielem dużej firmy handlowej. Przyznał, że ma obawy o przyszłość polskiej gospodarki. Z jego doświadczenia wynika, że oczekiwania potencjalnych pracowników są bardzo wygórowane. Chcą pracy zdalnej, wysokiego wynagrodzenia i szerokiego pakietu benefitów. Już na starcie. Ale daleki był od tego, żeby młodych krytykować – wręcz przeciwnie. Zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko, które podsumował pesymistyczną konkluzją: wychowujemy słabe psychicznie pokolenie.
Robimy wszystko za dzieci. Zawozimy do szkoły i na zajęcia – pod same drzwi. Nie zostawiamy przestrzeni na dyskomfort i trud. Chronimy przed światem, nie pozwalając wyciągać wniosków z błędów i porażek. A przecież to dzięki nim człowiek się rozwija. Oczywiście intencje mamy dobre, ale niechcący robimy młodym krzywdę.
Wygoda się mści. Również na rynku pracy. Wydaje mi się, że właśnie nad tym powinniśmy pracować jako społeczeństwo. Uczyć elastyczności, a przede wszystkim odwagi i wiary w siebie. W przeciwnym razie grozi nam wyuczona bezradność.
Do myślenia daje powieść „Limes inferior” Janusza A. Zajdla, w której ludzie są podzieleni na klasy i zawody według poziomu inteligencji. System – teoretycznie – dba o każdego. Nie trzeba się o nic martwić. Jednak ta utopijna wizja, wolność i równość szans jest pozorna, a w praktyce społeczeństwo podlega inwigilacji i wszechobecnej kontroli.
Powinniśmy mieć to na uwadze szczególnie teraz, kiedy nowe technologie rewolucjonizują rynek pracy, relacje społeczne i całe nasze życie. Od tego, jak je wykorzystamy, zależy przyszłość. Mogą wyrównywać szanse poszczególnych grup społecznych albo spłycać percepcję zjawisk i przynieść jeszcze większą polaryzację. A ta jest groźna w kontekście narastających ekstremizmów i fali populizmu. Tym bardziej że na horyzoncie widać już wybory.
Jakże aktualny jest fragment powieści Zajdla: „Mało kto rozumie sytuację, wszyscy oślepli, mają przed oczami tylko kolorowe punkty. Musimy jakoś przeciwstawić się tej piwno-telewizyjnej pseudokulturze, która się tu wytworzyła. Czy nie zastanowiłeś się, dlaczego oni poją nas piwem i karmią tanią masową rozrywką? Jedno i drugie zawiera ten sam podstawowy składnik: ogłupiacz”.
