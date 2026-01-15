Co mówią pracownicy i pracodawcy

Młode osoby narzekają na podejście pracodawców. Na wygórowane wymagania i niskie wynagrodzenie. Dokładanie obowiązków. Nieszanowanie czasu prywatnego. Często pada słowo „wyzysk”.

Argumenty młodych osób zderzają się z tym, co słyszę od przedsiębiorców. Niedawno przeprowadziłam wywiad z właścicielem dużej firmy handlowej. Przyznał, że ma obawy o przyszłość polskiej gospodarki. Z jego doświadczenia wynika, że oczekiwania potencjalnych pracowników są bardzo wygórowane. Chcą pracy zdalnej, wysokiego wynagrodzenia i szerokiego pakietu benefitów. Już na starcie. Ale daleki był od tego, żeby młodych krytykować – wręcz przeciwnie. Zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko, które podsumował pesymistyczną konkluzją: wychowujemy słabe psychicznie pokolenie.

Jakie groźne zjawisko społeczne widać w Polsce

Robimy wszystko za dzieci. Zawozimy do szkoły i na zajęcia – pod same drzwi. Nie zostawiamy przestrzeni na dyskomfort i trud. Chronimy przed światem, nie pozwalając wyciągać wniosków z błędów i porażek. A przecież to dzięki nim człowiek się rozwija. Oczywiście intencje mamy dobre, ale niechcący robimy młodym krzywdę.

Wygoda się mści. Również na rynku pracy. Wydaje mi się, że właśnie nad tym powinniśmy pracować jako społeczeństwo. Uczyć elastyczności, a przede wszystkim odwagi i wiary w siebie. W przeciwnym razie grozi nam wyuczona bezradność.

Do myślenia daje powieść „Limes inferior” Janusza A. Zajdla, w której ludzie są podzieleni na klasy i zawody według poziomu inteligencji. System – teoretycznie – dba o każdego. Nie trzeba się o nic martwić. Jednak ta utopijna wizja, wolność i równość szans jest pozorna, a w praktyce społeczeństwo podlega inwigilacji i wszechobecnej kontroli.