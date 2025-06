Lotniska na drodze do neutralności klimatycznej

Drugim filarem Deklaracji jest walka z emisjami CO₂. Europejskie lotniska już w 2019 r. zapowiedziały osiągnięcie netto zerowej emisji z własnych operacji do 2050 r. W 2009 ACI Europe powołało do życia program certyfikujący Airport Carbon Acreditation. Lotnisko Chopina dołączyło do programu już w 2011 roku, a na początku 2025 jako drugie lotnisko w Polsce swój certyfikat uzyskał Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Do dziś certyfikacje na różnych poziomach posiada 286 lotnisk w Europie i 645 na całym świecie.

Deklaracja Ateńska nie tylko potwierdza ambicje lotnisk, ale też apeluje o wsparcie finansowe oraz regulacyjne na poziomie UE, aby wszystkie lotniska – duże i małe – mogły szybciej inwestować w zielone technologie. Chodzi m.in. o infrastrukturę do tankowania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) czy ładowania samolotów elektrycznych i wodorowych, gdy tylko wejdą do użytku. Lotniska, jako węzły transportowe, mogą stać się katalizatorem takich ekologicznych innowacji w całym lotnictwie.

Przedstawiciele branży zgodnie mówią: dekarbonizacja to konieczność, nie opcja. Transformacja musi jednak odbywać się sprawiedliwie – tak, by nie ograniczać dostępu do transportu lotniczego dla społeczeństwa. Dlatego potrzebne jest publiczne wsparcie dla innowacji, np. dotacje czy ulgi na ekologiczne inwestycje. Każde euro zainwestowane dziś w ograniczanie emisji zwróci się w przyszłości czystszym powietrzem i nowymi miejscami pracy w zielonych technologiach.

Lotnictwo – krwiobieg gospodarki

Deklaracja Ateńska przypomina też, że lotnictwo jest niezbędne dla gospodarki i spójności Europy. Porty lotnicze łączą setki milionów pasażerów i przewożą miliony ton towarów rocznie, napędzając handel, turystykę i inwestycje. Każdy wzrost łączności lotniczej o 10 proc. przekłada się na dodatkowe 0,5 proc. wzrostu PKB na mieszkańca. Mówiąc prościej, im lepsze połączenia lotnicze, tym silniejsza gospodarka. Lotniska tworzą też tysiące miejsc pracy i działają jak okno na świat dla swoich regionów, przyciągają inwestorów i turystów, zapobiegając komunikacyjnemu wykluczeniu obszarów peryferyjnych.

Nie oznacza to jednak, że branża lotnicza chce się rozwijać kosztem środowiska czy mieszkańców. Przeciwnie, przekaz płynący z Aten to apel o równowagę. Ochrona klimatu i cisza nocna dla lokalnych społeczności muszą współistnieć z możliwością latania i rozwoju gospodarczego. Gdy tej równowagi brakuje, tracą obie strony. Na przykład jeśli jedno państwo nagle zaostrzy limity hałasu, linie lotnicze po prostu przeniosą część lotów do krajów o łagodniejszych przepisach. Lokalne władze mogą odtrąbić sukces, ale globalnie emisje i hałas wcale nie spadną, a ucierpi konkurencyjność gospodarki tego kraju. Tylko skoordynowane podejście pozwoli uniknąć sytuacji, w której europejskie niebo cichnie, bo ruch lotniczy ucieka poza UE zamiast unowocześniać się na naszym kontynencie.

Polska perspektywa – czas nadrobić zaległości

Problemy, o których mowa, dotyczą także Polski. Już w 2017 r. Związek Regionalnych Portów Lotniczych alarmował, że krajowe normy hałasu są zbyt surowe i wymagają zmiany. Proponowano m.in. mierzenie hałasu w dłuższych okresach (bo jego poziom zmienia się w ciągu roku) oraz podniesienie dopuszczalnego poziomu hałasu dziennego o 1 dB. Eksperci wyliczali, że taka niewielka zmiana mogłaby zwiększyć liczbę operacji lotniczych nawet o 20 proc., bez zauważalnego wpływu na komfort życia mieszkańców. Niestety apele te pozostały bez echa. Poprzedni rząd skupił się wyłącznie na budowaniu mitu CPK, kompletnie ignorując bieżące problemy. Uważano, że lotnisko w Baranowie (CPK) z dala od miasta rozwiąże wszystkie kwestie hałasu. W efekcie porty regionalne utknęły z limitami i straciły blisko osiem lat potencjalnego rozwoju.