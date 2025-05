Przede wszystkim zaostrzymy kontrolę ropy naftowej, która trafia na nasz rynek nielegalnie za pośrednictwem rosyjskiej floty cieni. Roześlemy patrole, które będą nadzorować i monitorować szlaki morskie poprzez wykrywanie podejrzanych zachowań i zniechęcanie do nielegalnej działalności morskiej.

Nasze działania nie ograniczą się tylko do paliw kopalnych. Wprowadzimy nowe ograniczenia, aby stopniowo rezygnować z importu rosyjskich materiałów jądrowych i wzmacniać nasze własne europejskie łańcuchy dostaw energii jądrowej.

Koniec gazu z Rosji do końca 2027 r.

Wszystkie zaplanowane działania będą podzielone na etapy. Będziemy je przeprowadzać wspólnie, w sposób stopniowy i skoordynowany, dbając o bezpieczeństwo dostaw i minimalizując wpływ działań na ceny.

Kiedy plan działania będzie można uznać za zrealizowany? Do czego dążymy? Do końca 2027 r. chcemy całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu. W ostatecznym rozrachunku środki przewidziane w tym planie działania skutecznie wyeliminują wszelkie formy rosyjskiej energii z rynków UE. Cel nie jest łatwy do osiągnięcia. Czekają na nas wyzwania. Ale plan jest możliwy do zrealizowania i musi zostać zrealizowany.

Nie wszyscy importujemy energię z Rosji. Ale nam wszystkim zagraża szantaż energetyczny Rosji i maszyna wojenna Putina. Dlatego musimy zjednoczyć siły. To nasz sposób na ochronę naszego bezpieczeństwa.

To też szansa na rozwój naszego potencjału, na większą niezależność, na gospodarkę i społeczeństwo napędzane naszą własną czystą i przystępną cenowo energią, przepływającą przez w pełni połączoną unię energetyczną. Mówiąc 6 maja Rosji „dość”, powiedzieliśmy „tak” szerszej wolności, większemu bezpieczeństwu i większej niezależności Europy. W naszej Unii drzemie ogromna siła, czas razem ją wykorzystać.