Rosja przejmuje krytyczne surowce i sonduje polityczne układy z USA

Rosyjski koncern Rosneft uzyskał prawa do złoża Tomtor – największego w kraju źródła metali ziem rzadkich, kluczowych dla przemysłu obronnego i technologicznego. Złoże może uczynić Rosję bardziej niezależną od importu z Chin, ale też dać jej nowy atut w relacjach z Zachodem. Według Bloomberga, Kreml może próbować wykorzystać dostęp do tych surowców jako element negocjacyjny wobec Donalda Trumpa, licząc na złagodzenie jego stanowiska względem wojny w Ukrainie.

Paryż wyprzedza Londyn jako europejska stolica technologii

Z raportu Dealroom wynika, że Paryż stał się najbardziej dynamicznym miastem technologicznym w Europie. W latach 2017–2024 wartość startupów wzrosła tam ponad pięciokrotnie, co pozwoliło stolicy Francji wyprzedzić Londyn. Jednocześnie raport McKinsey pokazuje, że udział Europy w globalnym rynku technologicznym dramatycznie spada – z 30 proc. w 2000 roku do 7 proc. obecnie. To jasny sygnał, że pojedyncze sukcesy miast nie wystarczą, by kontynent utrzymał konkurencyjność.

