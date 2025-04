Nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za siedem lat - dlatego następny budżet UE musi być elastyczny, aby reagować na nieprzewidziane wyzwania. Ostatnie decyzje transatlantyckie i wydarzenia geopolityczne udowodniły, jak ważne jest szybkie reagowanie. Sztywny budżet może sprawić, że UE będzie nieprzygotowana na wstrząsy gospodarcze, zagrożenia dla bezpieczeństwa i globalne kryzysy.

Fundusze spójności są fundamentem integracji europejskiej

Jednocześnie wydatki na obronę nie mogą odbywać się kosztem wydatków socjalnych i środowiskowych ani nie mogą prowadzić do zmniejszenia finansowania długoterminowych polityk Unii, które z biegiem lat udowodniły swoją wartość. Spójność oraz rolnictwo pozostają kluczowe dla społecznej, gospodarczej i terytorialnej konwergencji. Polityka spójności UE zapewnia, że żaden region ani żaden obywatel nie zostanie pominięty. Fundusze spójności pomagają redukować nierówności ekonomiczne i wspierać współpracę transgraniczną. Pogłębiając jednolity rynek i promując rozwój regionalny, fundusze spójności są fundamentem integracji europejskiej. Tym razem, być może, będziemy musieli rozważyć także modernizację infrastruktury pod kątem zastosowań podwójnych – wojskowych i cywilnych, co przyczyni się do wzmocnienia zdolności obronnych UE.

Następny budżet UE musi zostać opracowany z myślą o regionach, a nie ponad ich głowami. Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w realizacji projektów i polityk UE. Rolnictwo również odgrywa istotną rolę. Bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem strategicznym, a fundusze unijne muszą nadal wspierać rolników, rozwój obszarów wiejskich oraz zrównoważone praktyki rolnicze.

Mniej biurokracji

Długoterminowy budżet UE zapewnia europejską wartość dodaną, finansując projekty, których państwa członkowskie nie mogłyby zrealizować samodzielnie lub równie efektywnie. Lepsze dostosowanie projektów unijnych i krajowych jest kluczowe dla zwiększenia wpływu inwestycji.

Środki unijne muszą być dostępne. Zbyt często beneficjenci napotykają przeszkody biurokratyczne, które spowalniają wykorzystanie funduszy. Uproszczenie musi oznaczać realne korzyści dla osób otrzymujących środki, zapewniając jednocześnie, że małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalne władze oraz organizacje społeczne będą w stanie sprawnie poruszać się w tym procesie.