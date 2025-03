Jakie są efekty wtórne wprowadzenia ceł?

Są jednak ważne efekty wtórne ceł. Ważne nie tylko dla inflacji, ale także dla konkurencyjności podmiotów osłanianych barierami taryfowymi. Wzrost cen konsumpcyjnych, nawet jednorazowy, prowadzić może do wzrostu ryzyka inflacji płacowej, co podmywa konkurencyjność również w usługowych sektorach niehandlowych. A co równie ważne, za barierami celnymi kryje się ryzyko wzrostu nieefektywności w sektorach chronionych, na co wskazują empiryczne wyniki analiz efektów netto wpływu ceł na wartość blisko 700 firm w USA osłanianych specjalnymi taryfami po roku 2018. Cła mocno negatywnie oddziałują bowiem na łańcuchy dostaw.

Przy czym nawet po zniesieniu ceł ten „efekt mrożący” trwa i zniechęca firmy do inwestowania w sieć dystrybucji produktów, które były dotknięte sankcjami. Po 2018 r. producenci i konsumenci w Stanach obciążeni zostali dodatkowymi kosztami wprowadzenia ceł na kwotę 51 mld dol. rocznie. Robi wrażenie? Najwyraźniej nie na wszystkich.

W czym tkwi problem z polityką gospodarczą Trumpa?

Problem polega na tym, że ekonomiczne propozycje wyborcze Trumpa w istocie nie odnosi się do zasadniczych strukturalnych problemów amerykańskiej gospodarki. Prosta, ogłoszona publicznie tuż przed wyborami recepta na amerykański deficyt handlowy w wykonaniu Roberta Lighthizera, wpływowego doradcy Trumpa odpowiedzialnego przez jakiś czas w jego poprzedniej administracji za handel, wygląda tak: „There are essentially three ways to bring about fairness and balance, and so help businesses and workers. First, the US could impose a system of import/export certificates. Second, it could legislate a capital access fee on inbound investment, meaning that buying up our assets would be more expensive. Or, finally, the US could use tariffs to offset the unfair industrial policies of the predators".

A przecież realny amerykański problem z gospodarką bierze się stąd, że administracja produkuje permanentny deficyt, konsumenci go dodatkowo pogłębiają, a nie kto inny, jak zagraniczni nierezydenci te skumulowane deficyty właśnie finansują. Cła mogą co najwyżej zredukować, nie zlikwidować, deficyt handlowy, ale odbywa się to ogromnym kosztem, jaki się z tym łączy.

Tymczasem ten sam wynik da się osiągnąć poprzez wzrost podatków, cięcie wydatków rządowych oraz wzrost oszczędności gospodarstw domowych. I to bez likwidacji zewnętrznych źródeł finansowania deficytów, które są niezbędne do czasu, aż wyniki zacznie przynosić rozsądna korekta realnych przyczyn nierównowagi.

Gdzie więc problem? Ano właśnie w doborze remedium na bolączkę. Trumpowska recepta dobrze się sprzedaje, choć jest chora i chorobę tylko pogłębi. Recepta ekonomiczna wymaga nieprzyjemnej kuracji. Pomogłaby w średnim okresie przywrócić zdrowie gospodarce, ale bardzo kiepsko wygląda w oczach wyborców.