Polityka utrudnia obniżenie inflacji i ceny kredytu

Z przyczyn czysto politycznych (kolejne kampanie wyborcze) obecna koalicja rządząca nie chce tego robić i de facto kontynuuje („nic co dane nie zostanie odebrane”) zbyt luźną politykę fiskalną PiS, która utrwaliła wysoką inflację. Skazani więc jesteśmy na wydłużony okres zbyt szybkiego wzrostu cen i drogiego kredytu.

Zamiast wziąć na klatę racjonalizację wydatków, rządzącym politykom łatwiej pisać listy do szefa NBP z prośbą o obniżenie stóp procentowych, co nieopacznie uczynił marszałek Hołownia, dając sympatyzującemu z PiS Adamowi Glapińskiemu pretekst do twierdzeń o naciskach na niezależny bank centralny. Zamiast podejmować trudne decyzje politycy wolą też znaleźć chłopca do bicia, czyli banki.

Skąd się biorą większe zyski banków

Tymczasem banki dławią się od nadmiaru depozytów, których nie są w stanie zagospodarować wobec ograniczonego popytu na kredyt. Nadmiar depozytów prowadzi do obniżki ich oprocentowania. W efekcie poszerza się różnica między odsetkami dla oszczędzających a ceną kredytu kształtowaną pośrednio przez stopy procentowe NBP.

Banki więcej zarabiają, co pozwala politykom wskazywać je jako winnych drożyzny kredytowej. Tymczasem prawdziwi winni to sami politycy i... wyborcy, którzy z wyborów na wybory oczekują coraz to nowych i wyższych transferów z budżetu i nie ogarniają, że sami za nie płacą wyższą inflacją i droższym kredytem.

Szymon Hołownia myli się, że to banki ponoszą winę za drogi kredyt. Jednym z winnych jest on sam - jako polityk rządzącej koalicji utrzymującej proinflacyjną politykę fiskalną państwa.