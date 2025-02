Jak prowadzić biznes?

Można się obrazić na galopujące tempo zmian, globalizację, ewolucję zwyczajów konsumentów i cyfryzację. I dalej robić swoje na starych zasadach. Ale wtedy biznes nie przetrwa. Jeśli chce być konkurencyjny, musi się do nowych warunków dostosować. Nowe technologie to szybsza produkcja, automatyzacja, optymalizacja i nowe kanały sprzedaży. Ujmując rzecz w finansowej nomenklaturze: to wyższe przychody, niższe koszty, a więc wyższy zysk.

Czy AI zabierze nam pracę?

Jak bumerang wracają obawy, że technologie zabiorą ludziom pracę. Hipokryzją byłoby zaprzeczanie. To już się dzieje, a skala zjawiska zależy od branży. Technologia nie zastąpi jednak fachowców. Nie naprawi nam kranu, nie ułoży płytek i nie upiecze chleba.

Jednocześnie postępująca cyfryzacja tworzy nowe miejsca i jest koniecznością, biorąc pod uwagę trendy demograficzne. Liczba Polaków w wielu produkcyjnym spada i w przyszłości o pracowników będzie jeszcze trudniej. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce rośnie świadomość dotycząca równowagi pomiędzy życiem prywatnym i pracą. Praca po godzinach, mobbing oraz inne patologiczne praktyki wreszcie zaczęły być nazywane po imieniu.

Jak rząd powinien wspierać biznes?

Technologia może zastąpić ludzi w powtarzalnych czynnościach, ale na końcu całego procesu zawsze będzie człowiek. Z jego kreatywnością, intuicją, ciekawością, krytycznym spojrzeniem i umiejętnością dokonywania moralnych wyborów. To wszystko będzie nam potrzebne w 2025 r., zważywszy, że to rok wyborczy i z pewnością kandydaci na prezydenta będą się prześcigać w obietnicach. Trzymajmy kciuki, żeby politycy rzeczywiście wspierali przedsiębiorców. Żeby ci mogli się skupić na prowadzeniu biznesu i dostosowywaniu do zmiennych warunków rynkowych. I żeby wieści o zwolnieniach pojawiały się jak najrzadziej.