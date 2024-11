W efekcie skonwertowany blok będzie gwarantował znacznie niższe ceny finalne energii, jaką wyprodukuje. Także ze względu na mniejsze koszty mechanizmu wsparcia.

Relatywnie niskie koszty konwersji bloku węglowego

Koszty konwersji typowego bloku węglowego klasy 200 MW, nie powinny przekroczyć kwoty ok. 200 mln zł, przy odstawieniu kotła do modernizacji (brak produkcji) na okres 6-8 miesięcy. W ten sposób można szybko wypełnić "lukę mocową" w KSE. Następuje to dzięki zwiększeniu zakresu regulacyjności pracy bloku, poprzez obniżenie minimalnego obciążenia do poziomu nawet 40 proc. i poprawie warunków współpracy z OZE (większa elastyczność). Do obniżenia kosztów inwestycji przyczyni się także wykorzystanie istniejącej infrastruktury produkcji oraz wyprowadzania energii elektrycznej i/lub ciepła.

Jak widzimy, na bazie istniejącej jednostki węglowej, zbudować można stosunkowo niewielkim kosztem (w zasadzie w ramach budżetu utrzymaniowego i remontowego) niezawodną jednostkę podstawową lub szczytowo-uzupełniającą. Relatywnie niskie nakłady wynikają z faktu, że przebudowa dotyczy wyłącznie niektórych komponentów instalacji paleniskowej (niskoemisyjne palniki gazowe w miejsce istniejących palników węglowych) oraz urządzeń pomocniczych kotła, przez co osiągnąć można też istotny wzrost sprawności samego kotła (do 96 proc.) i bloku (powyżej 35 proc.), przy zachowaniu wszystkich parametrów bloku, w tym jego mocy.

Dla polskiej transformacji energetycznej szczególnie istotny jest fakt, że czas rozruchu skonwertowanego bloku zmniejsza się ze stanu zimnego do ok. 4 godz., a ze stanu gorącego do 1,5 godz. (z możliwością dalszego skracania czasu rozruchu gorącego przy wykorzystaniu energii z OZE). Co szczególne istotne, uzyskujemy też obniżenie emisji CO2 istotnie poniżej pułapu 550 g/kWh, czyli poziomu, od którego naliczany jest unijny podatek emisyjny ETS.

Ponieważ mamy w polskiej energetyce wielu wybitnych inżynierów, nie wykluczam, że są oni w stanie opracować technologie, które pozwolą osiągnąć jeszcze lepsze parametry bloków konwertowanych na gaz. Pierwszy taki skonwertowany blok gazowy mógłby zacząć pracować tam, gdzie są odpowiednie przyłącza gazowe, już w styczniu 2026 r. Przy gigantycznej skali kosztów zapewnienia rentowności oraz zwrotu na inwestycji dla inwestorów w nowe greenfieldowe bloki CCGT czy OCGT, dla których dostawcami technologii, a zapewne też generalnymi wykonawcami wobec tarapatów rodzimych firm z branży wykonawczej byłyby w lwiej części firmy zagraniczne, zyskamy przede wszystkim stosunkowo drogie, aczkolwiek bardzo potrzebne moce, które dodatkowo mogłyby być w zależności od potrzeb włączane i wyłączane kilkakrotnie w ciągu dnia (czego nie są w stanie zapewnić skonwertowane na gaz moce węglowe).