Na papierze wszystko się zgadza. Z braku wielkich koncernów zbrojeniowych kraje Unii muszą na przykład kupować poza naszym kontynentem gros sprzętu, który przygotowuje je do ewentualnej konfrontacji z Rosją. A kupują go oczywiście przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Eufemistycznie nazwana ustawa o redukcji inflacji (IRA) z 2022 roku pokazała też, że Ameryka Joe Bidena zamierza kontynuować protekcjonistyczną politykę Donalda Trumpa. Kraje Unii muszą więc tym bardziej się zjednoczyć, aby bronić swoich interesów. Co do zdrowia chińskiej gospodarki można mieć więcej wątpliwości, ale i Pekin nie zamierza trzymać się zasad liberalnej gospodarki. Unia musi więc znaleźć na to wszystko odpowiedź.

Wybory we Francji czy w Niemczech wskazują, że nie ma zgody na bardziej zintegrowaną Unię

Tyle że integracja rynków finansowych, jaką proponuje Draghi, nie wchodzi w grę. Do tego stopnia, że tematu nawet nie podjęła w poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie chcą o tym słyszeć kraje, które – jak Niemcy czy Holandia – wciąż na poważnie traktują utrzymywanie równowagi finansowej. Ale nie pozwala na to też dynamika polityczna. Skoki poparcia w wyborach parlamentarnych dla Zjednoczenia Narodowego we Francji czy w wyborach lokalnych w Saksonii i Turyngii dla Alternatywy dla Niemiec pokazują, że nie ma dziś zgody na pogłębienie integracji. Wyborcy raczej oczekują zamykania się krajów Unii na konkurencję z zewnętrz. Na fali jest nacjonalistyczny populizm. Dobrze będzie, jeśli uratowana zostanie Wspólnota w obecnym kształcie. Na wiele więcej nie za bardzo można liczyć.