Zielony Ład wpisuje się w polską rację stanu. Po pierwsze, jest to cios wymierzony w Rosję oraz niemiecką strategię uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Po drugie, to gigantyczne środki na inwestycje w gospodarkę. Wkrótce osiągniemy poziom 90 proc. unijnej średniej PKB na mieszkańca, co oznacza, że stracimy dostęp do środków Funduszu Spójności, które przez 20 lat napędzały inwestycje samorządowe i publiczno-prywatne. Nowy strumień środków na transformację to szansa, aby Polska stała się głównym beneficjentem europejskiej polityki klimatycznej.

Przyszłość należy do tych, którzy zapanują nad energią

Tymczasem za sprawą polityków nasz kraj wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o miano najzagorzalszego krytyka Zielonego Ładu. Na potrzeby zarówno parlamentarnej, jak i samorządowej kampanii wyborczej Zielony Ład stał się straszakiem wykorzystywanym przez partie od prawa do lewa. Zamiast zakasać rękawy i walczyć o korektę programu, aby rolnicy, górnicy czy ubożsi obywatele mogli skorzystać z taniego prądu ze spółdzielni energetycznych i nowych miejsc pracy w zielonym polskim przemyśle, wzniecano gniew w celach czysto wyborczych.

Mateusz Morawiecki broni wizji świata, który nie istnieje

Morawiecki walczy z chochołami, przekonując, że celów polityki klimatycznej nie da się realizować bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i systemu usług opiekuńczych, a Zielony Ład będzie gwoździem do trumny polskiej gospodarki. Jako wzór do naśladowania wskazuje USA i Chiny. Problem w tym, że premier broni wizji świata, który nie istnieje. Zdaniem Morawieckiego Chiny stają się światowym liderem innowacji dzięki niskim kosztom energii, ponieważ nie mają ambitnych celów polityki klimatycznej. Tymczasem w 2023 roku inwestycje Chin w sektor czystej energii wyniosły 890 mld dol., co jest prawie równe globalnym inwestycjom w dostawy paliw kopalnych i porównywalne z PKB Szwajcarii czy Turcji. Produkcja przenosi się do Chin nie dlatego, że energia jest tam brudna, ale dlatego, że jest tania i odpowiednio doinwestowana.

Wydatki na transformację klimatyczną mogą być istotnym motorem wzrostu gospodarczego i zwiększenia dochodów budżetu państwa

Stany Zjednoczone również podążają tą ścieżką. Amerykańska ustawa Inflation Reduction Act stworzyła atrakcyjne warunki dla producentów paneli fotowoltaicznych i baterii do samochodów elektrycznych, co znacząco utrudniło UE rozwój tych sektorów w Europie. W opublikowanym niedawno programie wyborczym kandydatki demokratów pojawia się także postulat, aby Stany Zjednoczone stały się pierwszym na świecie krajem z zeroemisyjnym rolnictwem do 2050 roku.