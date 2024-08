Andrzej Kubisiak: Obudźmy się ze snu o technologicznym Świętym Graalu

Łyżkę dziegciu dokłada jednak jeden z uznanych ekonomistów Daron Acemoglu z MIT. W publikacji dla Project Syndicate dowodzi, że sztuczna inteligencja może zautomatyzować 4,6 proc. zadań obecnie wykonywanych przez ludzi i obniżyć koszty o ok. 14,4 proc. Oznaczałoby to, że AI może zwiększyć całkowitą produktywność czynników produkcji o 0,66 proc. w ciągu dziesięciu lat, czyli 0,06 proc. rocznie. Teraz pytanie, komu uwierzymy?

Spuszczanie powietrza z balonika

Drukarki 3D, blockchain, autonomiczne pojazdy, metaversum to tylko kilka z przykładów technologii, które przechodziły lub właśnie przechodzą kolejne fazy cyklu rozwojowego i implementacji. Część z nich przyjmuje się i po czasie realnie wpływa na funkcjonowanie firm, sektorów czy na całą gospodarkę. Inne znikają zapomniane, wyparte przez kolejne trendy.

Wiele wskazuje na to, że dziś znaleźliśmy się za szczytem oczekiwań i rozpoczynamy etap częściowych rozczarowań czy weryfikacji. Zastanawiamy się, na ile sztuczna inteligencja wpłynie na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nadzieje były i są ogromne. Natomiast inwestorzy giełdowi na koniec lipca dali wyraz swojego niepokoju, co doprowadziło do sporych przecen wśród głównych graczy technologicznych. Jak podkreślał wówczas Neville Javeri, zarządzający portfelem w Allspring Global Investments, niektóre z inwestycji dużych firm technologicznych w AI mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów w okresie przewidywanym przez inwestorów. I nie jest to nieuprawniona opinia, bo sam Microsoft w swoich komunikatach przyznawał, że inwestycje podjęte w AI zwrócą się za 15 lat lub później. A mowa tu o bagatela 55 miliardach dolarów wydanych zaledwie w ciągu roku.

Innym przykładem, że mamy do czynienia jednak z dość ograniczoną zmianą, są wyniki wspólnych badań Instytutu Reutersa i Uniwersytetu Oksfordzkiego opublikowane na początku czerwca. Z ankiety przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii wynikało, że zaledwie 2 proc. pracowników na co dzień korzystało z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Co więcej, duża część społeczeństwa nie interesowała się narzędziami AI, a niemal jedna trzecia brytyjskich pracowników nie słyszała o żadnym z ważniejszych produktów, w tym o ChacieGPT.

Nałóżmy na te informacje filtr krajowy. Według danych Eurostatu na koniec 2023 roku jedynie 3,7 proc. firm w Polsce korzystało z narzędzi AI. To trzeci najgorszy wynik w całej UE i dwukrotnie niższy niż średnia. W tym zakresie wyprzedzamy jedynie Bułgarię i Rumunię. Czy to przypadek, a może błąd w statystykach? Raczej wątpię. Jak słusznie wskazują we wspólnym raporcie Spotdata i IBS Polska, nasz kraj nie jest dobrze przygotowany do rewolucji AI. Znajdujemy się w gronie państw o najniższych umiejętnościach cyfrowych, znacznie poniżej średnich poziomów. Co więcej, w ostatnich latach ten dystans jeszcze się powiększył. Bez pracowników, którzy mają odpowiednie kompetencje, implementacja nawet najlepszych narzędzi napotka na duże trudności lub te kompetencje pozostaną niewykorzystane.

Obudźmy się

„Nauka leży u podstaw postępu (…) Niczego nie należy się bać, należy to rozumieć” – zachęcam do podążania za maksymą Marii Skłodowskiej-Curie. Mam wrażenie, że pomimo upływu czasu świetnie opisuje budowanie lęków wobec nowych technologii.