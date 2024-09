Splot tych okoliczności sprawia, że ocena, czy postępowanie danego przedsiębiorstwa jest pozytywne czy negatywne ze społecznego punktu widzenia, nie jest prosta. Musi ona uwzględniać wiele kryteriów i w związku z tym liczne prace badawcze podejmują próbę ustalenia, jakie kryteria są brane pod uwagę w rozmaitych teoriach przedsiębiorstwa międzynarodowego i jakie wnioski z tego wynikają.

Co zrobić, by przedsiębiorstwa międzynarodowe były przyjaciółmi, a nie wrogami? Co można, by były lepsze niż są? Co zrobić, by były bardziej Pięknymi, a mniej Bestiami?

Eksplozja liczby firm międzynarodowych

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na znaczenie tej kategorii przedsiębiorstw w sferze gospodarki międzynarodowej albo we współpracy gospodarczej z zagranicą, zarówno w skali światowej, jak i w gospodarce polskiej. W końcu lat 60. było zarejestrowanych w świecie około 7 tys. przedsiębiorstw międzynarodowych, na początku lat 90. XX stulecia – już 37 tys., z 170 tys. filii zagranicznych. W roku 2005 liczba przedsiębiorstw międzynarodowych wynosiła już około 70 tys., a liczba filii około 680 tys.

W tym świetle opowieści o końcu globalizacji są raczej wyrazem niezrozumienia istoty tego pojęcia aniżeli wynikiem analizy opartej na realistycznych przesłankach i obserwacjach.

Firma międzynarodowa to Piękna czy Bestia?

Co zrobić, by przedsiębiorstwa międzynarodowe były przyjaciółmi, a nie wrogami? By były lepsze, niż są? Co zrobić, by były bardziej Pięknymi, a mniej Bestiami? W istocie pytanie powinno być rozszerzone i brzmieć – co zrobić, by kapitalizm był lepszy, niż jest?

Po pierwsze, należy zgłosić postulaty, których spełnienie zapewni trwanie naszej cywilizacji. Bez tego wszelkie dyskusje o zwiększaniu wkładu przedsiębiorstw międzynarodowych w dobrobyt społeczny w skali świata pozbawione są sensu. Te postulaty dają się sprowadzić do założeń trzech powiązanych następujących koncepcji: gospodarki umiaru, racjonalności globalnej i dobra wspólnego.