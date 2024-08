Czym więc owa konstytucja gospodarcza powinna być? Wyrażenie „konstytucja gospodarcza” pojawia się pod koniec XIX wieku w niemieckiej doktrynie prawnej, a użycie go wiąże się z przyjęciem konstytucji weimarskiej. Co ciekawe, koncepcja ta, o zabarwieniu neoliberalnym, przeżywa swój rozkwit właśnie w odniesieniu – mniej lub bardziej teoretycznym – do realiów Unii Europejskiej. Dwa elementy wyjaśniają tę sytuację: z jednej strony to sama dynamika procesów integracji gospodarczej, z drugiej zaś – wzrost znaczenia praktyk ponadnarodowego konstytucjonalizmu.

Europejczykom – szczególnie przedsiębiorcom – trudno odnaleźć się w gąszczu unijnych, prawnych oraz technicznych regulacji, co sprawia, że UE coraz częściej kojarzona jest z technokratycznym i oderwanym od rzeczywistości bytem

„Konstytucja gospodarcza” powinna jasno i precyzyjnie regulować kompetencje państw i Unii w sprawach gospodarczych w świetle traktatów i standardów wynikających z ich interpretacji. Warto jednocześnie zauważyć, że w pewnym sensie UE materialną konstytucję gospodarczą już posiada: przez lata pogłębiania wspólnoty gospodarczej konstrukcja europejska w dużej mierze opierała się na zdolności do tworzenia autonomicznego prawa. Z jednej strony chodziło o ustalenie określonego obszaru działania instytucji europejskich, bez bezpośredniego ingerowania w porządek konstytucyjny państw Wspólnoty; z drugiej zaś strony – o znalezienie sposobu, aby europejskie instytucje zachowały bezpośredni kontakt z obywatelami, firmami i instytucjami państw członkowskich. Najlepszym tego przekładem są działania regulacyjne Unii jako strażnika konkurencji i konsumenta.

Nietrudno jednak zauważyć, że dziś Europejczykom – szczególnie przedsiębiorcom – trudno odnaleźć się w gąszczu unijnych, prawnych oraz technicznych regulacji, co sprawia, że UE coraz częściej kojarzona jest z technokratycznym i oderwanym od rzeczywistości bytem. I chyba jest w tym sporo racji, skoro np. Europejska Zielona Taksonomia, która z założenia powinna ułatwić inwestorom rozróżnienie rzeczywiście „zielonych” projektów od tych na zielono farbowanych, to opasły, niemal 600-stronicowy dokument!

To, co w tym tekście nazywam konstytucją gospodarczą UE, to nic innego jak pomysł na uporządkowanie zewnętrznych i wewnętrznych priorytetów ekonomicznych we Wspólnocie. W takim rozumieniu powinna ona łączyć zagadnienia mikroekonomiczne (w formie konstytucji dla biznesu), kwestie konkurencyjności (a więc np. wspólnej polityki przemysłowej promującej „Made in Europe”), ochrony konsumenta oraz zagadnienia makrozarządcze, koordynacji, planowania i strategii (jak np. reforma tzw. semestru europejskiego).

Bez wątpienia w przyszłości konieczne będą głębsze zmiany, aby osiągnąć cele gospodarcze UE, a wraz z nimi wzmocnić pozycję geoekonomiczną naszego kontynentu. Być może także zestaw pryncypiów definiujących europejski ład gospodarczy w formie konstytucji gospodarczej nie jest możliwy do osiągnięcia bez modyfikacji przepisów, a nawet rewizji traktatów.