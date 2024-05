W pierwszym tygodniu maja zabrakło dosłownie jednego wniosku do symbolicznego progu 6 tysięcy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zapewne majówka sprawiła, że nie pobito kwietniowego rekordu, kiedy to w ciągu tygodnia złożono 6,6 tys. wniosków. Nie przypadkiem zatem się mówi, że „Czyste powietrze” to jeden z ulubionych programów dotacji w Polsce, który po niemrawym starcie i ówczesnych administracyjnych kłopotach nabrał tempa. I być może, nawet jeśli nie doprowadzi do zniknięcia 3 milionów kopciuchów, to wydatnie zredukuje ich pulę.

Wsparcie gmin kluczowe dla likwidacji kopciuchów

Pozostanie jednak zapewne grupa, która przemykała „poniżej radaru” flagowego rządowego programu. To ci, którzy nie byli w stanie wysupłać wkładu własnego potrzebnego w ramach „Czystego powietrza”, nie spełniali niektórych jego kryteriów albo nie przejawiali inicjatywy. I to do tej grupy ma trafiać program „Stop smog” oraz proponowane właśnie w nim zmiany. Tu wkład własny zastępuje wkład gminy, a urzędnicy sami znajdują i nakłaniają właścicieli kopciuchów do działania. To mało wdzięczne i niezbyt przyjazne dla gmin rozwiązanie, trudno zatem się dziwić, że samorządy niechętnie włączały się do jego realizacji.

Czytaj więcej Zadania Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne Wszystkie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały opracować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Będą zobowiązane nie tylko do zazielenienia terenów miejskich, ale i np. takich innowacji jak tworzenie miejsc na gromadzenie wody spływającej z okolicy i zabezpieczającej budynki przed podtopieniami.

Proponowane zmiany – począwszy od zwiększenia poziomu dofinansowania i zmniejszenia poziomu wkładu gminy – mają zachęcić włodarzy i ich urzędników do bardziej energicznego zaangażowania w transformację energetyczną i klimatyczną na lokalnym poziomie. I miejmy nadzieję, że tak się stanie, choć wyzwanie do najprostszych nie należy.

Zmiany klimatyczne coraz bardziej widoczne

Idzie lato i może fala upałów, która już teraz w Indiach dobija do rzadko spotykanych niegdyś poziomów 50 stopni, da nam wszystkim do myślenia. Walka bowiem toczy się nie o tysiąc czy milion wymienionych kotłów, lecz o stan świadomości, czy – jak to się ostatnio mówi, sięgając do angielszczyzny – mindset. W tę stronę idą wszystkie proponowane w Prawie ochrony środowiska i innych aktach ustawodawczych zmiany, z wprowadzeniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatycznych na czele.