Prof. Marian Gorynia: Po co nam Rok Edukacji Ekonomicznej?

Rok Edukacji Ekonomicznej Cel: dotrzeć do POlaków z fachowa wiedzą Rok Edukacji Ekonomicznej jest z jednej strony zakrojoną na szeroką skalę inicjatywą zmierzającą do podniesienia stanu świadomości Polaków w dziedzinie spraw gospodarczych. W tym celu w praktyczny i popularny sposób ma dotrzeć do społeczeństwa fachowa wiedza wypracowana przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Szerzona wiedza ekonomiczna ma przełożyć się na podniesienie naszego poziomu dobrobytu i satysfakcji z życia. Jednak z drugiej strony REE jest swego rodzaju zrywem, który ma charakter akcyjny i w tym sensie przemijający. Powinniśmy więc sobie wszyscy życzyć, by podniesienie poziomu krzewienia wiedzy ekonomicznej, jakie dokonuje się w REE nie było li tylko przejściowym epizodem, ale by na trwałe zagnieździło się w praktyce naszego podejścia do spraw ekonomicznych i finansowych.

Projekt REE to wspólny projekt Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Fundacji Giełdy Papierów Własnościowych, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacji Rodziny Czepczyńskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt jest także ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

W dokumentach ustanawiających rok 2024 REE podkreślono, że celem tej inicjatywy jest wzmocnienie dążeń różnych środowisk do zwiększenia zakresu edukacji ekonomicznej w Polsce i je zintegrować. Jak się wydaje zamierzona integracja wysiłków na rzecz edukacji ekonomicznej nie powinna jednak prowadzić do utraty różnorodności zarówno od strony przedmiotowej, jak i podmiotowej, ale winna skupiać się przede wszystkim na zapewnieniu należytej koordynacji i monitorowaniu licznych oddolnych inicjatyw ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwaniu efektów synergicznych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Dlaczego kładziemy akcent na nauki ekonomiczne?

Aby edukacja ekonomiczna miała podstawy ugruntowane naukowo i powiązane z prowadzonymi w świecie i w Polsce badaniami naukowymi konieczne jest racjonalne zorganizowanie działalności badawczej, a także dydaktycznej, co w szerokim znaczeniu obejmuje cały system rozwiązań takich jak: instytucje prowadzące badania i dydaktykę (podział pracy), finansowanie badań i kształcenia (zapewnienie podstaw finansowych), reguły awansów naukowych (stopnie i tytuły naukowe), ewaluacja działalności naukowej itp. Ze względu na ograniczone ramy objętościowe tego tekstu poniższy komentarz zawężono do kwestii klasyfikacyjnych odnoszących się do dziedzin i dyscyplin nauki zajmujących się badaniami w zakresie zagadnień ekonomicznych – kwestie te odgrywają niebagatelną rolę w kształceniu i kształtowaniu kadr będących fundamentem prowadzenia profesjonalnej edukacji ekonomicznej.

Warto uświadomić czytelnikom, że systemy klasyfikacji nauk w różnych krajach są dość zróżnicowane i często silnie osadzone w tradycji. W wielu krajach ekonomia (economics) jest pojmowana jako wąsko zdefiniowana dyscyplina, przeważnie zaliczana do nauk społecznych. Nierzadko nie przywiązuje się nadmiernego znaczenia do oficjalnej klasyfikacji dyscyplin naukowych, polegając na uregulowaniach nieformalnych wypracowanych przez tradycję.