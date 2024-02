Czytaj więcej Atom Niełatwa droga do atomu, który ma za dziesięć lat wypełnić lukę po węglu O ile decyzja lokalizacyjna dla projektu jądrowego jest już ostateczna, o tyle decyzja środowiskowa nadal nie jest prawomocna. Na jej uprawomocnienie możemy poczekać, opóźnienie może jednak zachwiać pewnością dostaw energii.

Czy na atom w Polsce jest za późno?

Dodajmy tu jeszcze, że niemal wszystkie współczesne projekty atomowe doświadczają opóźnień. Jedną z rekordzistek jest tu budowana przez francuski EDF brytyjska elektrownia Hinkley Point C, która miała być gotowa do 2017 roku, a dziś przewiduje się, że najwcześniej będzie to 2029 rok. Jednocześnie do dziś koszt jej budowy wzrósł niemal dwukrotnie, z 18 do 35 mld funtów, a wykonawca i inwestor – EDF – nie wyklucza, że może być on jeszcze większy.

Jednym z niewielu wyjątków jest projekt koreańskiej elektrowni Barakah budowanej dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam koszt budowy nie wzrósł, a oddawanie „atomówki” miało opóźnienie tylko o rok. Jednakże jest to elektrownia wyjątkowa. Jak zdradziła mi w rozmowie przedstawicielka wykonawcy – państwowej firmy KHNP – w ZEA nie istniało żadne prawo atomowe. Koreańczycy mogli więc prawo napisać pod siebie i zgodnie z nim wykonać elektrownię.

Budując atom w Polsce, trzeba się więc z góry nastawić na opóźnienia i rosnące koszty. Wziąwszy pod uwagę, że mamy 2024 rok, a według porozumienia paryskiego do 2050 roku Unia Europejska musi ściąć swoje emisje CO2 do zera, a dziś Bruksela mówi, że aż o 90 proc. do 2040 roku, to Polska nijak nie ma szans na transformację opartą na atomie. Jest na to po prostu za późno, zwłaszcza że nasz kraj ma najbardziej emisyjną gospodarkę w całej UE, w około 70 procentach opartą na spalaniu węgla.

Czy jest możliwe stawianie dużej elektrowni atomowej bez udziału państwa?

Odnawialne źródła energii (OZE) są znacznie tańsze i szybsze do rozmieszczenia, a dziś dysponujemy pełną gamą możliwości technicznych służących magazynowaniu energii. Ponadto o ile w budowę OZE zaangażują się, już to z resztą robią, firmy prywatne i właściwie nie potrzeba tu udziału państwa, o tyle zupełnie inaczej jest w przypadku dużego atomu. Przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, z którym miałam okazję rozmawiać podczas szczytu klimatycznego, powiedział mi wprost, że żadna firma nie zdecyduje się na budowę dużego atomu bez wsparcia państwa. Mówienie więc, że elektrownię postawi prywatna firma, to mrzonki.

Rację ma natomiast obecny rząd, który chciałby, aby amerykański Westinghouse, który ma budować pierwszą polską atomówkę w Choczewie, chociaż częściowo zaangażował się finansowo w ten projekt.